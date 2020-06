UK szuka mleka po świecie, Polska straci na brexicie

Umowa oznaczałaby niższe stawki cła na produkty mleczne, których oba kraje na antypodach są największymi producentami na świecie. A to z kolei oznacza mniejszą atrakcyjność masła, mleka, serów czy jogurtów importowanych na Wyspy z Europy kontynentalnej, w tym z Polski. Nowa Zelandia i Australia są tak znaczącymi producentami i eksporterami, że zachwianie produkcji u nich ma wpływ na światowe ceny, mimo znacznych odległości do pokonania dla nowozelandzkiego masła. Z tego samego powodu Nowa Zelandia protestuje przeciwko zbyt małym kontyngentom na sery i masło podczas również toczących się negocjacji handlowych z Unią Europejską.

Szybkie zamknięcie negocjacji Londynu z Wellingtonem zmartwi choćby polskie mleczarnie, bo Wielka Brytania należy tradycyjnie do najważniejszych rynków polskiej żywności. W pandemii eksport polskiego mleka i masła poradził sobie świetnie. Mimo spadających cen wartość eksportu od stycznia do końca kwietnia spadła tylko o 1 proc., do 3,07 mld zł, a liczba wysłanych w świat ton jedynie o 2 tys. do 541 tys. Łącznie eksport mleka i śmietany przyniósł miliard złotych, sery – 1,1 mld zł, a masło – ponad 365 mln zł. W ciągu tych czterech miesięcy Wielka Brytania kupiła u nas produkty warte 103 mln zł, najwięcej sera (55 mln zł) oraz maślanki i jogurtów.