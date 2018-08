Zandberg: Zamiast budować monstrualne stadiony, zadbamy o jakość życia

- Zamiast budować kolejne pomniki, stworzymy nowe linie autobusowe - zapowiedziała Maria Łaś, która będzie "jedynką" na podhalańskiej liście Partii Razem w wyborach do Sejmiku województwa małopolskiego. - Samorząd musi wziąć odpowiedzialność za transport publiczny - wtórował jej Adrian Zandberg.

- Chcemy, żeby Polska była wygodnym domem dla wszystkich. Nie tylko dla bogatych, nie tylko dla mieszkańców kilku największych miast. Program Partii Razem to więcej autobusów, nowe żłobki i bezpłatne obiady w szkołach dla wszystkich dzieci - mówił Zandberg na konferencji prasowej w Nowym Targu.

Poniżej dalsza część artykułu

Członek zarządu Razem ocenił, że transport publiczny w Polsce jest w opłakanym stanie. - Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska uwierzyły, że sprawę załatwi za nich rynek. I załatwił - tak, że do wielu wiosek nie da się normalnie dojechać - zauważył.

- Skończymy z tym. Samorząd musi wziąć odpowiedzialność za transport publiczny. Mamy wzrost gospodarczy, rosną wpływy z podatków. Regiony dostaną spore pieniądze z Unii. Trzeba je wydać mądrze. Zamiast budować monstrualne stadiony, zadbamy o jakość życia. Partia Razem chce, żeby autobus dojeżdżał do każdej wsi sołeckiej - zapowiedział Zandberg.

Podhalańska listę Razem do sejmiku wojewódzkiego (w Małopolsce jest sześć okręgów) otwierać będzie Maria Łaś - działaczka społeczna, która prowadzi fundację "Da się" i zawodowo pomaga osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie. Wskazała ona, że "do większości wiosek na Podhalu nie dojedzie się transportem zbiorowym w niedzielę i święta". - To skandal, że między Nowym Targiem a Bukowiną Tatrzańską nie ma połączenia autobusowego po godzinie 17:00. To ignorowanie potrzeb mieszkańców, pracowników, pracodawców i gości - przekonywała.