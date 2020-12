Jaki wpływ na opinię z badania sprawozdania finansowego może mieć koronawirus

Stan pandemii, którego doświadczamy od kilku miesięcy ma wpływ na większość sfer naszego życia. Jedną z nich jest również badanie sprawozdania finansowego oraz wydawana o nim opinii.

Rezultatem badania sprawozdania finansowego jest opinia lub odmowa jej wydania. Jeżeli biegły rewident w efekcie badania i na podstawie zebranych dowodów stwierdza, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń to wydaje o sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Może również wystąpić sytuacja, w której takich dowodów biegły nie był w stanie zebrać lub wnioski wskazują na zniekształcenie, a jednostka nie poprawiła sprawozdania, biegły zmodyfikuje opinię.

Rodzaje opinii

Biegły może wydać opinię z zastrzeżeniem, negatywną lub odmówić jej wyrażenia, a to zależy od wagi stwierdzonego zniekształcenia lub dostępności do dowodów badania. >Zależności w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.

Pandemia Covid-19 zmusza biegłych do zmiany podejścia do badania, w szczególności w zakresie definiowania ryzyk z nim związanych, a co za tym idzie projektowanych w odpowiedzi na te ryzyka procedur. Jeśli na to nałożymy niepewność związaną z przyszłośc...

