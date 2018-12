Inwentaryzacja: jak stosować metodę porównania i weryfikacji

Wartości praw niematerialnych, wynikające z ewidencji księgowej, powinny mieć źródło w odpowiednich umowach. Przy sprawdzaniu gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony, warto skorzystać z wiedzy technicznej specjalistów.

W poprzednim wydaniu tygodnika „Rachunkowość" omówiliśmy szczegółowo praktyczne zastosowanie spisu z natury i potwierdzenia sald w procesie rocznej inwentaryzacji a także korzyści, jakie rzetelna inwentaryzacja może mieć dla zarządzania firmą. Dziś wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę w przypadku ostatniej metody inwentaryzacji – porównania i weryfikacji danych z ksiąg z dokumentami oraz w rozliczeniach podatkowych wyników spisu.

Jedynym możliwym terminem przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania i weryfikacji jest ostatni dzień roku obrotowego. Istota weryfikacji polega na tym, że porównuje się dane z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, stanowiącymi podstawę ujęcia i wyceny inwentaryzowanych składników aktywów lub pasywów. Czynności w tym zakresie są domeną pracowników księgowości, którzy porównują i oceniają poprawność oraz realność sald księgowych w kontekście zgodności z dokumentami, będącymi np. źródłem ich powstania. Bardzo często księgowym pomagają przy tym adwokaci, radcy prawni – szczególnie jeżeli chodzi o roszczenia sporne, rzeczoznawcy czy inżynierowie – w przypadku np. weryfikacji środków trwałych w budowie bądź gruntów trudnodostępnych.

W zależności od składnika aktywów lub pasywów podejmowane działania mogą mieć różny charakter i przebieg. Stanowiące element aktywów prawa niematerialne i ich wartości, wynikające z ewidencji księgowej, powinny mieć źródło w odpowiednich umowach. Przy inwentaryzacji gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony oraz środków trwałych w budowie, wskazane byłoby wsparcie w postaci wiedzy technicznej pozyskanej od specjalistów, którzy są w stanie merytorycznie ocenić wartość tych aktywów, a także wydzielić składniki niepełnowartościowe, które nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Ważne jest więc rozważenie, czy nie istnieją przesłanki do dokonania opisów aktualizujących lub z tytułu trwałej utraty wartości. Dla majątku, podlegającego amortyzacji, zweryfikować należy poprawność odpisów amortyzacyjnych w świetle prawa bilansowego i prawa podatkowego.

Weryfikacja zapasów w drodze oraz dostaw niefakturowanych (ewidencjonowanych na koncie „Rozliczenie zakupu") obejmuje analizę, czy wykazane stany zapasów w drodze nie znajdują potwierdzenia w dowodach przyjęcia tych składników do magazynu lub – w przypadku dostaw niefakturowanych – czy do dowodów przyjęcia dostaw na pewno nie otrzymano faktur od dostawców. Ujmowane także często na koncie „Rozliczenie zakupu" zaliczki na dostawy, wpłacone kontrahentom, powinny być zweryfikowane poprzez porównanie faktur zaliczkowych otrzymanych od kontrahentów ze zrealizowanymi przelewami lub dowodami dotyczącymi obrotu gotówkowego typu „KW". Wzajemne porównanie wpłat i wypłat, występujących w obrocie gotówkowym (realizowanym za pośrednictwem kasy jednostki) oraz bezgotówkowym (na rachunkach bankowych), jest też podstawą inwentaryzacji środków pieniężnych w drodze.

Szczególne grupy rozrachunków

Pewne typy rozrachunków, z racji swej natury, objęte są inwentaryzacją metodą weryfikacji i porównania sald. Informacji na temat należności i roszczeń, dochodzonych na drodze postępowania sądowego, dostarczyć powinien praw- nik (radca prawny/adwokat), określając na jakim etapie jest stan dochodzenia tych roszczeń. W odniesieniu do należności, niebędących przedmiotem postępowania cywilnego, co do których nastąpiła odmowa zapłaty, warto wyjaśnić powody takiego stanu rzeczy, ustalić sposób windykacji oraz sprawdzić czy nie nastąpiło przedawnienie, bądź czy nie ma przesłanek do dokonania/zwiększenia wartości odpisu aktualizującego.

Inwentaryzacja rozrachunków z pracownikami polega na sprawdzeniu, z jakich przyczyn wynika ich występowanie na dzień bilansowy (czy są to niewypłacone wynagrodzenia za grudzień, w przypadku zobowiązań, czy wypłacone zaliczki na poczet wynagrodzeń w przypadku należności – inne salda wymagają szczegółowej weryfikacji).

Organy skarbowe nie potwierdzą należności z tytułów publicznoprawnych, gdyż podstawą powstania należności są deklaracje składane przez podatników i do czasu kontroli podatkowej obowiązuje zasada domniemania zgodności tych deklaracji z rzeczywistością. W przypadku rozrachunków publicznoprawnych, inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na porównaniu stanu, wynikają- cego z ewidencji księgowej, z odpowiednią deklaracją, a także dokumentami będącymi podstawą sporządzenia przedmiotowych deklaracji. Podejmowane czynności powinny też obejmować kontrolę terminowości składanych w ciągu roku obrotowego deklaracji i wpłat podatków/składek.

Co jeszcze zweryfikować

Inwentaryzacja kapitału/funduszu własnego ma na celu ustalenie, czy dane, wynikające z ewidencji na kontach, są zgodne z zawartymi we wpisie do odpowiedniego rejestru sądowego, umowy/statutu lub regulaminów, określających byt i zasady działania jednostki. Także zmiany tych składników pasywów w ciągu roku obrotowego powinny mieć uzasadnienie w przepisach prawa oraz być właściwie udokumentowane (np. należy zrewidować stosowne uchwały organów, na podstawie których dokonano zapisów zwiększających lub zmniejszających wartość kapitałów/funduszy własnych). Odniesienie do wymogów prawnych to także element inwentaryzacji zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W tym przypadku dodatkowo zalecane jest sprawdzenie wysokości środków pieniężnych na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym.

Elementy aktywów i pasywów, których występowanie w bilansie jest wynikiem m.in. stosowania zasady współmierności, tj. rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne zarówno kosztów, jak i przychodów oraz rezerwy, w ramach inwentaryzacji powinny być zweryfikowane pod kątem zasadności ich tworzenia i rozliczania w czasie, specyfikacji poszczególnych tytułów, a także poziomu kompletności, poprawności i zgodności z przepisami, przyjętą polityką rachunkowości oraz ze stanem faktycznym.

Na zakończenie protokół

Potwierdzenie przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze weryfikacji i porównania powinno obowiązkowo zostać ujęte w stosownym protokole. Może mieć on charakter szczegółowy, tj. dla każdego konta odrębnie, lub zbiorczy (dla zespołu kont lub wszystkich sald kont poddanych weryfikacji). W protokole dla każdego z weryfikowanych kont należy wykazać salda, wynikające z ksiąg rachunkowych przed weryfikacją, oraz stan ustalony w efekcie weryfikacji. Protokół taki podpisuje osoba/osoby, dokonujące weryfikacji, pracownik odpowiedzialny za ewidencje na danym koncie księgowym, główny księgowy, a po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki stanowi on podstawę dokonania ewentualnych korekt w ewidencji księgowej.

Uwaga! Inwentaryzację, przeprowadzaną metodą weryfikacji i porównania, można stosować w zastępstwie innych metod tylko w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. ?

Ewa Sender biegły rewident, główna księgowa w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

