Jak prowadzić rachunkowość oddziału

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, oddział nie posiada oddzielnej podmiotowości prawnej, jest jedynie wyodrębnioną częścią działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Oddział powinien zajmować się dokładnie tym samym i działać w tej samej branży, co jednostka macierzysta. Polskie prawo wymaga, by utworzony oddział został wpisany do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis powinien zostać poprzedzony podjęciem uchwały przez upoważniony do tego organ spółki (najczęściej zarząd), o ile sama umowa spółki nie wyłącza możliwości tworzenia oddziałów.