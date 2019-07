Jak długo przechowywać dokumenty księgowe

W większości podmiotów gospodarczych rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że aktualnie kończą one proces zamykania roku oraz finalizowania sprawozdania finansowego. Kompletne sprawozdanie finansowe musi zostać podpisane przez kierownika jednostki i zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników, akcjonariuszy lub inny organ upoważniony do tego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega co do zasady zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego – w przypadku roku obrotowego pokrywającego się z kalendarzowym jest to 30 czerwca. Warto zaznaczyć, że organ zatwierdzający oraz pełniący funkcję kierownika jednostki zależą od formy prawnej jednostki gospodarczej.

