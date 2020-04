Likwidacja firmy - obowiązek sporządzenia remanentu

Podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązane prowadzić: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie (zob. § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; dalej rozporządzenie). Stosownie do § 24 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, w przypadku m.in. zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

