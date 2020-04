Tarcza antykryzysowa a zmiany w PIT

Warto zauważyć, że przytoczony przepis nie stanowi o przesunięciu terminu na zapłatę podatku, a jedynie o przesunięciu terminu na złożenie rozliczenia rocznego. Zatem w przypadku złożenia rozliczenia podatkowego PIT po 30 kwietnia a przed 1 maja, podatnik nie będzie ponosił sankcji karno-skarbowych za nieterminowe rozliczenie się z urzędem skarbowym. Jednak w przypadku dopłaty podatku po 30 kwietnia, podatnik – co do zasady – powinien liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek od zaległości podatkowych od nieterminowej wpłaty podatku.

W spółce z o.o. w marcu i kwietniu zostały wypłacone wynagrodzenia dla członków zarządu, pełniących swoje funkcję na podstawie kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie). Czy pobrane przy wypłacie zaliczki na podatek od wymienionych wypłat Spółka może przekazać do organu podatkowego w terminie do 1 czerwca?

Przepis ten stosuje się odpowiednio do płatników podatku pobranego od należności zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których w art. 13 pkt 8, czyli do umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Wprowadzony do ustawy przepis stanowi, że w przypadku zaliczek na podatek, pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, obowiązek ich przekazania do organu podatkowego podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Pracodawca powinien zwiększony limit zwolnienia – do 2000 zł, wykorzystać przy najbliższej okazji. Jeżeli pracownik będzie otrzymywał kolejne świadczenie z ZFŚS nie należy od niego pobierać podatku do kwoty kolejnego 1000 zł.

Niewątpliwie jednak wprowadzona zmiana, która formalnie weszła w życie 1 kwietnia 2020 r., zadziałała wstecz, ponieważ limit 2 tys. zł wolny od podatku jest przewidziany dla całego roku. A to z kolei zmusi pracodawców do odpowiedniej aktualizacji swoich systemów kadrowo-placowych, tak aby sprostać udogodnieniom dla pracowników, którzy korzystają z ZFŚS.

Przedstawione zmiany, dokonane w trakcie roku, będą zapewne powodowały wątpliwości i kłopoty z odpowiednim rozliczeniem PIT w odniesieniu do tych pracowników, którzy już otrzymali, w okresie styczeń-marzec, świadczenia sfinansowane z ZFŚS w kwotach przekraczających 1000 zł. Aktualna zmiana, zwiększająca limit zwolnienia do 2000 zł, przewidziana jest dla całego roku i niejako działa wstecz. Dlatego zapewne pojawią się wątpliwości, czy pracodawca, który opodatkował już pracownikowi nadwyżkę otrzymanego świadczenia ponad 1000 zł, teraz może powinien zwrócić pracownikowi niepotrzebnie pobrany podatek?

- 3000 zł – dopłaty do wypoczynku, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowane z innych źródeł niż ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT).

Zmianie ulegają limity zwolnień od podatku w odniesieniu do niektórych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od swojego pracodawcy. W 2020 roku będą wolne od PIT do kwoty nieprzekraczającej:

Przepisy dają prawo podatnikom do zrezygnowania w trakcie roku podatkowego z uproszczonej metody wpłacania zaliczek. Jest to prawo podatnika a nie obowiązek. Prawo do zmiany podatnik ma już począwszy do zaliczki obliczanej za marzec. Biorąc pod uwagę cel wprowadzonych rozwiązań, wydaje się, że z tego prawa podatnik może skorzystać również później, np. od kwietnia, czy od maja.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Za towary, o których mowa w przywołanym przepisie, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

W odniesieniu do przedstawionej preferencji, ustawodawca postanowił, że jednorazowe odpisy amortyzacyjne są możliwe w odniesieniu do tych środków trwałych, które zostały wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r. Mogą to zatem być także środki trwałe nabyte i wcześniej, np. w 2019 roku, czy też nabyte w okresie styczeń-marzec, czyli przed formalnym wejściem w życie nowych przepisów. Prawo do jednorazowego odpisu jest uzależnione wyłącznie od daty wprowadzenia do ewidencji środka trwałego zakupionego do produkcji towarów wykorzystywanych do walki z COVID-19. W zakresie jednorazowych odpisów nie ma też żadnych ograniczeń kwotowych, jeśli chodzi o wartość nabywanych środków trwałych, czy też wartość odpisu zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

PRZYKŁAD 7.

Czy aby skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego, zakupionego do produkcji rzeczy wykorzystywanych do walki z COVID-19, musi on być fabrycznie nowy?

Ustawodawca nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie. Jednoazowe odpisy są możliwe zarówno w odniesieniu do środków trwałych nowych, jak i używanych.