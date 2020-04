Koronaworus: świadczenia dla pracowników infrastruktury krytycznej bez PIT

Na podstawie art. 52m pkt 2 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19.

Stosownie do art. 15x ust. 1 ustawy antykryzysowej, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

Na podstawie art. 15x ust. 2 ustawy o VAT, dotyczy to pracodawców zatrudniających pracowników:

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1398 ze zm.);

4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy antykryzysowej (tj. przez premiera w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nakazujące pewne działanie).

Przez infrastrukturę krytyczną – należy rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy (zob. art. 3 ust. 2 in principio ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym). Omawiany przepis ustawy antykryzysowej odnosi się do następujących systemów:

1) pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

2) pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.

Zatem gdy pracodawcy, m.in. odpowiadający za wybrane elementy infrastruktury krytycznej oraz stacje paliw, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, podejmą określone czynności z zakresu prawa pracy (tj. zmienią system lub rozkład czasu pracy pracowników, lub polecą pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych), umożliwiających nieprzerwane działanie przedsiębiorstw będących częścią wspomnianej infrastruktury, i w związku z tym zapewnia pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych, to wartość otrzymanych lub postawionych do dyspozycji pracowników w 2020 r. świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu zwolniona będzie, u tych pracowników zwolniona będzie od podatku PIT na podstawie art. 52m pkt 2 ustawy o PIT.