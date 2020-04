Koronawirus: przedsiębiorcy mają więcej czasu na sprawozdania i inwentaryzacje

Oczywiście, jeżeli przedsiębiorcy czekali na formalne opublikowanie rozporządzenia, to musieli być bardzo cierpliwi i czekać niemal dosłownie do ostatniej chwili.

Kierownicy jednostek muszą bowiem dokonać oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, niepewność wokół prognoz dla gospodarek na całym świecie a także większą niepewność dotyczącą perspektyw dla wielu podmiotów, ocena zdolności do kontynuacji działalności może stanowić wyzwanie. Trudność na pewno wynika przede wszystkim z faktu, że niełatwo na dzień dzisiejszy dokładnie przewidzieć jak długo będziemy odczuwać bezpośrednie skutki pandemii, w postaci administracyjnych ograniczeń w prowadzenie wielu biznesów. Nie wiemy też jeszcze jak szybko gospodarka „odbije się" po zniesieniu ograniczeń. Co więcej, do ostatniego dnia marca włącznie nie było pewności jak dokładnie będzie wyglądało wsparcie państwa w tym trudnym okresie, będące dla wielu przedsiębiorców jednym z kluczowych założeń przyjmowanych przy ocenie zdolności jednostki do kontynuacji działalności.