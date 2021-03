Koronawirus a pracownik

Trwająca od ponad roku pandemia spowodowała daleko idące zmiany na rynku pracy. Rzeczywistość pandemiczna wymusiła wprowadzenie wielu nowych przepisów oraz rozwiązań takich, jak np. praca zdalna, zwiększając obciążenie księgowych i biur rachunkowych.

Dotychczasowe regulacje okazują się, niestety, niewystarczające lub na tyle nieprecyzyjne, że w praktyce rodzą liczne wątpliwości zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców, które w większości muszą rozwiązywać księgowi, nie tylko jako pracownicy lub pracodawcy, ale przede wszystkim jako służby finansowo-księgowe.

Problem 1.

Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w związku z Covid-19?

Przepisy prawa pracy nie zawierają regulacji, które wprost odnosiłyby się do możliwości odmówienia świadczenia pracy w związku z pandemią. W tej kwestii można ewentualnie odwołać się do ogólnych przepisów Kodeksu pracy (kp), w szczególności do art. 210 kp, zgodnie z którym pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a nawet opuścić miejsce pracy (zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego), jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pr...

