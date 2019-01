Nieistotne koszty spółki a uproszczenia w rachunkowości

Jeśli firma zdecydowała, że korzystając z uproszczenia w rachunkowości nie rozlicza w czasie wydatku dotyczącego kilku okresów sprawozdawczych, to ma prawo tak samo ująć tę kwotę w rachunku podatkowym.

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, w ramach którego jednostki gospodarcze muszą kierować się określonymi regułami – zasadami rachunkowości. Należy do nich między innymi zasada istotności. Opisana została w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor). Zgodnie z tym przepisem jednostka, określając zasady (politykę) rachunkowości, powinna zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (z zachowaniem zasady ostrożności). Zasada istotności daje możliwość stosowania przez jednostkę gospodarczą pewnych uproszczeń. Jednym z nich jest np. możliwość nierozliczania w czasie nieistotnych kosztów, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Ustawa o rachunkowości określa takie nakłady mianem rozliczeń międzyokresowych czynnych i definiuje je w art. 39 ust. 1 uor. Zgodnie z tym przepisem jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Z kolei, okres sprawozdawczy zdefiniowany jest w art. 3 ust. 1 pkt 8 uor jako okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych. Jeśli jednostka nie sporządza śródrocznych sprawozdań finansowych (np. kwartalnych albo półrocznych), okres sprawozdawczy będzie pokrywał się z rokiem obrotowym, który został doprecyzowany w art. 3 ust. 1 pkt 9 uor jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych (stosowany również do celów podatkowych). Rok obrotowy określa statut lub umowa, na podstawie których utworzono jednostkę.

Memoriał i współmierność

Ujęcie kosztów opłaconych z góry w całości w momencie ich poniesienia obniżyłoby wynik finansowy tego okresu oraz w pośredni sposób zniekształciło go w okresach kolejnych. Zasada memoriału, opisana w art. 6 ust. 1 uor mówi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z kolei w ust. 2 tego samego artykułu zdefiniowana jest zasada współmierności. Zgodnie z nią, dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Uwzględnienie kosztów we właściwych okresach, czyli odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, następuje stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Rozliczanie w odpowiedniej proporcji do okresu, który obejmują koszty, wydaje się najpopularniejszą metodą.

W praktyce zatem ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów polega na ujęciu ich na odpowiednich kontach bilansowych, a następnie stopniowym przeksięgowywaniu na właściwe konta wynikowe. Przyjęcie uproszczeń dla tej kategorii oznacza zwykle jednorazowe odniesienie danego wydatku w koszty okresu.

Dopóki nie ma zniekształceń

Ustawa o rachunkowości nie zawiera jednak żadnych szczegółowych wytycznych, w jaki sposób określić, czy dana operacja gospodarcza jest istotna oraz czy zastosowanie w jej przypadku uproszczenia nie wpłynie negatywnie na rzetelność ksiąg rachunkowych i wartość informacyjną sprawozdań finansowych. Realizacja zasad (polityki) rachunkowości w kontekście zasady istotności w praktyce oznacza najczęściej wyznaczenie progu istotności, poniżej którego jednostka stosuje przyjęte uproszczenia. Praktyka pokazuje, że próg ten wyrażony jest zazwyczaj kwotowo albo procentowo – w zależności od tego, jakiej kategorii operacji gospodarczych dotyczy.

- Kwotowy próg istotności polega na wyznaczeniu kwoty, poniżej której dana operacja gospodarcza ujmowana jest w księgach w sposób uproszczony.

- Procentowy poziom istotności oparty jest na poszczególnych kategoriach bilansu lub rachunku zysków i strat, takich jak: sama bilansowa, suma aktywów netto, zysk brutto, zysk netto czy przychody ze sprzedaży.

Przyjęta polityka (zasady) rachunkowości nie może wywierać negatywnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego i być stosowana w sposób ciągły. Podejmując decyzje dotyczące ewentualnych uproszczeń należy zatem pamiętać o nadrzędnej koncepcji w rachunkowości, czyli zasadzie prawdziwego i rzetelnego obrazu (z języka angielskiego: true and fair view). Koncepcja ta została ujęta w art. 4 ust. 1 uor i zobowiązuje jednostki gospodarcze do stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, aby rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Pod pojęciem przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 11 uor rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Z art. 4 ust. 5 uor wynika, że to kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości.

Wytyczne z CIT

W polskim systemie prawnym prawo bilansowe oraz podatkowe są względem siebie niezależne, a podstawowe kategorie wynikowe, czyli przychody oraz koszty, według obu systemów nie są tożsame. Powoduje to, że zysk bilansowy i dochód do opodatkowania nie są sobie równe. Przepisy podatkowe określają koszty używając sformułowania „koszty uzyskania przychodów", które w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT zostały zdefiniowane jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Prawo podatkowe rozróżnia koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami. Artykuł 15 ust. 4b ustawy o CIT nakazuje co do zasady potrącać koszty uzyskania przychodo?w bezpos?red- nio zwia?zane z przychodami, odnosza?ce sie? do przychodo?w danego roku podatkowego, w roku podatkowym, w kto?rym osia?gnie?te zostały odpowia- daja?ce im przychody. Ustępy 4d i 4e tego przepisu wyróżniają z kolei koszty uzyskania przychodo?w inne niz? koszty bezpos?rednio zwia?zane z przychodami, które powinny być potra?calne w dacie ich poniesienia. Jez?eli koszty te dotycza? okresu przekra- czaja?cego rok podatkowy, a nie jest moz?liwe okres?lenie, jaka ich cze?s?c? dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowia? koszty uzyskania przychodo?w proporcjonalnie do długos?ci okresu, kto?rego dotycza?. Za dzien? poniesienia kosztu uzyskania przychodo?w co do zasady uwaz?a sie? dzien?, na kto?ry uje?- to (zaksie?gowano) koszt w ksie?gach rachunkowych na podstawie faktury lub rachunku, albo dzien?, na kto?ry uje?to koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku stosownego dokumentu z wyja?tkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to uje?tych jako koszty rezerw albo biernych rozliczen? mie?dzyokresowych koszto?w. Jak wynika z powyższego, ustawa o CIT również dopuszcza ponoszenie i rozliczanie wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Prawo podatkowe wskazuje, że taki wydatek staje się kosztem, gdy zostanie ujęty w księgach rachunkowych bez doprecyzowania, czy wystarczy, żeby został wpisany do ksiąg, czy musi stać się kosztem również dla celów rachunkowych. Ustawa o CIT nie odnosi się również do opisywanej w uor zasady istotności, która dopuszcza stosowanie uproszczeń dotyczących nierozliczania w czasie nieistotnych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Co na to fiskus

Tak skonstruowane przepisy są źródłem wątpliwości podatników co do prawidłowych rozliczeń. Firmy zwracały się do fiskusa z pytaniem o możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach podatkowych kosztów pośrednich nieistotnych, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, bez konieczności rozliczania ich w czasie. W interpretacji z 13 sierpnia 2018 r. (0111-KDIB2-1.4010.259.2018. 1.AP) Dyrektor Krajowej Administracji Państwowej odnosił się do poglądu podatnika, że przysługuje mu prawo do rozliczenia na zasadzie uproszczenia przyjętego dla celów bilansowych kosztów pośrednich, dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy, jeśli zostaną one uznane za nieistotne, bez konieczności rozliczania ich w czasie. W ramach uproszczenia firma planowała ujmować w ewidencji kwotę kosztu jednorazowo, bez rozliczania w czasie, i w przypadku kosztu pośredniego, na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, zaliczać taki koszt do kosztów uzyskania przychodów w dacie ujęcia w ewidencji rachunkowej. Uzasadniała, że rozliczanie kosztów w czasie jest uzasadnione, gdy stanowią one kwotę istotną dla podatnika i nie ma wskazań do rozliczania międzyokresowego kwot, które w skali działalności firmy są nieistotne bilansowo.

Fiskus przychylił się do wniosku podatnika. Uznał, że jeśli zgodnie z określoną w rachunkowości zasadą współmierności przychodów i kosztów, podatnik poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe ujmuje (rozlicza) koszty w poszczególnych miesiącach, których one dotyczą, to również dla celów podatkowych powinien rozliczać takie koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Podkreślił, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować pewne uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na wynik finansowy. Rozliczanie kosztów w czasie jest uzasadnione, gdy stanowią one kwotę istotną dla podatnika. Nie ma natomiast uzasadnienia do rozliczania międzyokresowego kwot, które w skali działalności firmy są nieistotne, tzn. nie wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. W takim przypadku mogą być jednorazowo zaliczane w koszty.

Przepisy nie przesądzają o wysokości kwoty wydatku decydującej o formie rozliczenia. W zależności zatem od skali prowadzonej działalności oraz wysokości ponoszonego wydatku podatnik decyduje, czy jest to wartość istotna, która powinna być rozliczona w czasie, to znaczy w poszczególnych miesiącach, czy to kwota nieistotna, którą można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. Jeżeli zatem dana jednostka gospodarcza uzna w ramach przyjętych dla celów bilansowych uproszczeń, że koszty są nieistotne i nie wpłyną na zniekształcenie wyniku finansowego, może zaliczyć takie koszty jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, bez konieczności rozliczania międzyokresowego.

Reasumując, jeśli na gruncie przepisów o rachunkowości dany koszt będzie nieistotny i zostanie ujęty w kosztach jednorazowo (mimo, że dotyczy więcej niż jednego roku obrotowego), to również jednorazowe ujęcie tego kosztu w kosztach uzyskania przychodów nie powinno być zakwestionowane. Warto jednak potwierdzić takie podejście z organami skarbowymi. ?

