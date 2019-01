Sprawozdanie finansowe złoży także zawodowy pełnomocnik

Znacznie poszerza się krąg osób, które będą mogły składać e-podpisy na zgłoszeniach dokumentów finansowych do KRS. Zmienione przepisy usuwają także wątpliwości dotyczące funkcjonowania e-portalu.

11 stycznia 2018 r. ukazał się w Dzienniku Ustaw tekst ustawy z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, której art. 16 wprowadza istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany te dotyczą nowego sposobu składania dokumentów finansowych, w tym rocznych sprawozdań finansowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości („e-portal").

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj też:

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. w postaci elektronicznej

Sprawozdania elektroniczne od października 2018 r.

Nowi uprawnieni

Nowy art. 19e ust. 2 ustawy o KRS istotnie poszerza krąg osób uprawnionych do podpisania (kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym) zgłoszenia dokumentów finansowych. Przed wejściem w życie zmiany (tj. do 12 stycznia 2019 r.), uprawnionym do wysłania zgłoszenia – za pośrednictwem platformy bezpłatnego składania dokumentów finansowych – była osoba fizyczna, której numer PESEL był ujawniony w rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli natomiast wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie była osoba fizyczna, zgłoszenie opatrywała podpisem osoba fizyczna wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19e ust. 2 ustawy o KRS, zgłoszenie składa osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

To znacznie poszerza krąg osób uprawnionych do składania zgłoszenia. Jednocześnie ustawodawca legitymizuje obecną funkcjonalność e-portalu. Warto bowiem podkreślić, że jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanego art. 19e ust. 2 ustawy o KRS przedstawiciel oddziału przedsiębiorcy zagranicznego oraz prokurent, których numery PESEL były ujawnione w KRS, mogli składać dokumenty finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) za pośrednictwem e-portalu. Na to jednak nie pozwalało dotychczasowe brzmienie art. 19e ust. 2 ustawy o KRS, które zawężało się w tym zakresie jedynie do „członka organu", którym z kolei nie jest ani przedstawiciel oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, ani prokurent. Znowelizowany art. 19e ust. 2 ustawy o KRS będzie więc wystarczającą podstawą prawną dla dotychczasowej funkcjonalności e-portalu.

Adwokat i radca prawny

Nowością jest możliwość złożenia dokumentów finansowych przez adwokata, radcę prawego lub prawnika zagranicznego, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19e ust. 3a ustawy o KRS). Dotyczyć to będzie jednak tylko tych zawodowych pełnomocników, których numery PESEL ujawnione są w systemie informatycznym prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacka i Krajową Radę Radców Prawnych oraz którzy będą umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku zawodowy pełnomocnik powoływać się będzie na udzielone mu pełnomocnictwo oraz będzie podpisywać zgłoszenie nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem zaufanym, ale również podpisem osobistym. Ten ostatni rodzaj podpisu został zdefiniowany w nowym art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, który wchodzi w życie 4 marca 2019 r. (por. art. 54 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw).

Uwaga! Możliwość składania zgłoszeń przez zawodowych pełnomocników zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2019 r.

Data sporządzenia

Omawiana nowelizacja art. 19e ustawy o KRS wprowadza również możliwość składania rocznych dokumentów finansowych, w tym sprawozdań finansowych, w formie skanów, a których sporządzenie nastąpiło do 30 września 2019 r. Należy jednak podkreślić, że na tym rozwiązaniu od pewnego czasu oparta została funkcjonalność e-portalu, a legalność tego rozwiązania w istocie podważana była przez art. 38 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z 26 stycznia 2018 r. (DzU poz. 398), który stanowi, że tylko do 30 września 2018 r. dopuszczalne było składanie rocznych dokumentów finansowych w formie skanów.

Nowelizacja różnicuje jednak terminy wejścia w życie przepisów w zakresie składania skanów dokumentów finansowych sporządzonych do 30 września 2018 r. od tego, czy zgłoszenie jest podpisywane przez zawodowego pełnomocnika, czy nie. Prawna możliwość bezpłatnego zgłaszania skanów dokumentów finansowych sporządzonych przed 30 września 2018 r. przez zawodowych pełnomocników nastąpi dopiero 1 kwietnia 2019 r. Pozostała grupa uprawnionych nabędzie tę możliwość 12 stycznia 2019 r., chociaż – jak wspomniano – dotychczasowa funkcjonalność e-portalu od pewnego czasu już na to pozwala.

Pełnomocnik złoży skany

Nowym art. 19e ust. 7a ustawy o KRS – który wchodzi w życie 12 stycznia 2019 r. – utrwala się też dotychczasową praktykę większości sądów rejestrowych, zgodnie z którą w przypadku tzw. negatywnej weryfikacji, tj. gdy wysłanie zgłoszenia nie mogło nastąpić z powodów technicznych (np. brak ujawnionego numeru PESEL członka zarządu w KRS), zawodowy pełnomocnik może przesłać dokumenty finansowe wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych. Dodatkowo, w odniesieniu do dokumentów finansowych sporządzonych do 30 września 2018 r., ich przesłanie w ww. trybie wnioskowym może nastąpić w formie skanów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym. Z chwilą wejścia w życie omawianego art. 19e ust. 7a ustawy o KRS nie powinno być zatem żadnych wątpliwości co do możliwości składania przez zawodowego pełnomocnika dokumentów finansowych w sytuacji negatywnej weryfikacji. Na podstawie dotychczasowych przepisów w niektórych wydziałach sądów rejestrowych niesłusznie wykluczano taką możliwość. Omawiany art. 19e ust. 7a ustawy o KRS ostatecznie zatem rozwiewa wszelkie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.

Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwo Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu

Łukasz Drożdżowski, radca prawny