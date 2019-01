Jan Śpiewak - Kaczyński zrozumiał, że straci wizerunek abnegata

- Brak zagospodarowania przestrzennego w Warszawie to absolutna patologia. Plan dla części Woli jest uchwalany już piętnaście lat. Nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego ten plan jest tak długo uchwalany. Nieoficjalne uzasadnienie jest takie, żeby działy się takie rzeczy, jak w przypadku partii Jarosława Kaczyńskiego – mówił w programie #RzeczoPolityce Jan Śpiewak, gość Zuzanny Dąbrowskiej.

"Jeśli ktoś posiada działkę, jest w stanie zabezpieczyć kredyt hipoteczny nieruchomością to jest w stanie zabezpieczyć bardzo duży kredyt budowlany w Warszawie, bo to są po prostu bardzo dobre i bardzo pewne inwestycje, które dają szybki zwrot. Szczególnie jak się to porówna teraz do inwestycji na giełdzie, czy inwestycji w lokatach, tak? Rynek nieruchomości w Warszawie rozwija się bardzo szybko, ludzie wycofują wręcz pieniądze z lokat i kupują mieszkania, budynki. I to jest jeden z największych rynków w tej części Europy".

