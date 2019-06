Od września droższe parkowanie w Krakowie?

Będzie drożej, płacić będzie trzeba również w weekend, przybędzie też miejsc, gdzie postój będzie płatny – to główne zmiany, jakie proponuje krakowski Zarząd Transportu Publicznego. Mają obowiązywać już od września tego roku.

Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) przygotował dla Rady Miasta Krakowa projekt uchwały powołującej Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania. Założenia projektu zostały opracowane na podstawie analiz zapotrzebowania parkingowego w Krakowie i doprecyzowane po konsultacjach z mieszkańcami, które zakończyły się 7 maja. – Jeżeli radni nie wniosą zbyt wielu propozycji zmian, Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania może obowiązywać już od września – mówi Sebastian Kowal z ZTP.

Projekt ZTP zakłada podzielenie podstref płatnego parkowania na trzy grupy cenowe – zależnie od zatłoczenia na ulicach i atrakcyjności turystycznej. Najdroższe obszary to te, gdzie wypełnienie miejsc postojowych przekraczało przez cały dzień poziom 95 proc., a czasem było to nawet 100 proc. (ścisłe centrum miasta, czyli wewnątrz i zewnątrz Plant oraz Kazimierz). W tych strefach pierwsza godzina postoju ma kosztować 9 zł, druga 10 zł, a trzecia 11 zł – każda następna godzina kolejne 9 zł. To dzisiejsze podstrefy P1 oraz P2 (po zmianach: A1, A2, A3, A4, A13).

7 zł za pierwszą godzinę zapłacimy za parkowanie w podstrefach P7 czy P5 ( Zwierzyniec i Podgórze, oraz podstref ach P3 i P4, rejony Grzegórzek i ul. Lubicz (po zmianach strefy: B6, B11, B12, B20). 5 zł za pierwszą godzinę postoju obejmie podstrefy: C5, C8, C9, C10, C15, C16, C19, C20. W najtańszych podstrefach C znajdą się dwa nowe rejony objęte płatnym parkowaniem czyli os. Podwawelskie i Zabłocie. Obowiązujące od 2001 roku w Krakowie stawki opłat za parkowanie wynoszą obecnie ok. 3 zł za pierwszą godzinę parkowania , za drugą 3,5 zł i za trzecią 4,1 zł. Za każdą kolejną dopłacamy 3 zł.

Zgodnie z nowym projektem, zapłacimy za parkowanie również w weekend, co do tej pory było bezpłatne. Zmieni się również kara za nieopłacenie postoju – obecnie jest to 50 zł, a w planach jest 200 złotych.



Dla mieszkańców stref pozostanie abonament mieszkańca za 10 zł. Zmienią się natomiast ceny abonamentów ogólnodostępnych (teraz opłata wynosi 250 zł) . Od września wzrosną do 700 zł (strefa C), 900 zł (strefa B) i 1200 zł ( strefa A). Niezmienne pozostaną godziny obowiązywania stref – między 10 a 20.

Projekt uchwały zmieniającej zasady parkowania w Krakowie trafi pod obrady rady miasta w czerwcu. Ostatecznie to radni zdecydują jak będzie wyglądać strefa. Wśród radnych są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy proponowanych zmian.