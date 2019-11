Samorządy: Tysiąc gmin nie ma pieniędzy na bieżące wydatki

Samorządowcy apelowali do premiera Mateusza Morawickiego o spotkanie i rozmowę dotyczącą trudnej sytuacji finansowej w samorządach. – Sześć miesięcy i tydzień temu wysłaliśmy do premiera w tej sprawie list. Do tej pory nie dostaliśmy odpowiedzi – mówił Truskolaski.

W szczególnie trudnej sytuacji są gminy wiejskie. – Nie wszystkie gminy w Polsce skorzystały na wzroście gospodarczym . We wschodniej części kraju, na terenach rolniczych nie udało się wypracować nadwyżek, które teraz są potrzebne, by pokryć rosnące koszty wynagrodzeń w szkołach czy pracowników pobierających minimalne świadczenie – mówił Krzysztof Iwaniuk, wójt Gminy Terespol, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. – Ponad tysiąc gmin w Polsce nie jest w stanie pokryć bieżących wydatków, a w dwóch nauczyciele nie otrzymują wynagrodzeń – tłumaczył.

Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na to, że znaczna część zapowiedzi premiera z expose, np. sprawy związane z poprawą sytuacji w oświacie, inwestycjami drogowymi czy ochroną środowiska wymaga zaangażowania po stronie samorządów. – My natomiast jesteśmy zmuszani do rezygnacji z inwestycji i zwalniania pracowników – mówił Wójcik. – Zrzucanie wszystkiego na barki samorządów doprowadzi do zahamowania rozwoju kraju, bo nie jesteśmy w stanie myśleć w dłuższej perspektywie – podsumował Wójcik.