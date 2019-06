Wojska Obrony Terytorialnej tworzą cyberarmię

Powstaje Zespół Działań Cyberprzestrzennych w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku zostanie do niego wcielonych 100 osób.

WOT wyszkoli cyberarmię

Cyberarmia WOT istotnym elementem dla bezpieczeństwa

CZYTAJ TAKŻE REKLAMA REKLAMA

Z informacji przekazanej przez ppłk. Marka Pietrzaka, rzecznik WOT wynika, że w pierwszej grupie stu żołnierzy, aż 90 proc. stanowić będą ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Pozostali będą żołnierzami zawodowymi. Spośród stanowisk przewidzianych dla ochotników, co trzecie będzie zajmowane przez szeregowych. Kolejne 30 proc. będą stanowili podoficerowie, a pozostałą część oficerowie.– Cyberkomponent będzie zbudowany – podobnie jak sekcje lekkiej piechoty – na zasadzie łączenia ekspertów z młodymi talentami. Do grupy ekspertów trafią osoby doświadczone. Mowa o osobach, które na co dzień pracują np. w firmach informatycznych i chciałyby pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Do grupy młodych talentów trafią tzw. „młode gwiazdy” wyszukane przez wojskowych head hunterów. Będą to osoby osiągające nieprzeciętne wyniki, absolwenci olimpiad, najlepsi uczniowie techników informatycznych – opisuje ppłk. Pietrzak.Dodaje, ze te osoby będą mogły liczyć na stypendia, dofinansowanie studiów, czy szkolenia. Będą mogły się rozwijać i zdobywać doświadczenie u boku ekspertów. W rekrutacji do cyberkomponentu mniejsze znaczenie będzie miała sprawność fizyczna. Wojskowi zapewniają, że „w niektórych, uzasadnionych przypadkach, selekcja fizyczna może zostać całkowicie pominięta”.Początkowo zespół będzie funkcjonował w Warszawie. W kolejnych latach zespół uzupełnią mniejsze grupy regionalne, a następnie wojewódzkie.Jest to konieczne, gdyż cyberarmia WOT otrzyma dostęp do informacji niejawnych. Samo szkolenie skupi się na sieciach komputerowych, inspekcji, oraz ogólnych informacjach na temat cyberbezpieczeństwa.W tym zakresie WOT współpracuje m.in. z amerykańską Gwardią Narodową. Warto tutaj zauważyć, że w USA Gwardia odpowiada za 40 proc. potencjału do obrony cyberprzestrzeni.Z punktu widzenia całości systemu cyberbezpieczeństwa, WOT będzie tzw. force providerem.Oo oznacza, że będzie odpowiadał za organizację, wyposażenie i wyszkolenie sił zgodnie ze standardami określonymi przez dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (koncepcja i harmonogram ich tworzenia przygotowuje gen. Karol Molenda, będzie ona gotowa pod koniec czerwca). Jak zaznacza ppłk. Pietrzak w przypadku wojny komponent ten wejdzie w podporządkowanie operacyjne.Kandydaci, którzy już wcześniej zgłosili swoje aplikacje do cyberzespołu WOT mogą spodziewać się wezwania do WKU lub komórki kadrowej swojej jednostki w celu ustalenia dalszych działań.