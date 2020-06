Kieleckie targi mógłby odwołać tylko kontratak koronawirusa

Prezes Andrzej Mochoń konsekwentnie stawia na pozytywny scenariusz. W rozmowie z „Radarem” przyznaje, że konieczność zachowania maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego w okresie odblokowywania gospodarki jest rzeczą oczywistą. Zresztą są już wytyczne sanitarne i dotyczące bezpieczeństwa wystaw. Przygotowało je Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy ścisłej współpracy z Polską Izbą Przemysłu Targowego. Zasady te mają precyzować, co wolno, a czego nie wolno podczas organizacji wielkich imprez w trakcie epidemii koronawirusa.

– Odmrożenie to dla branży nadzieja na odzyskanie przychodów, które od lutego 2020 r. spadły do zera. Potrzebne jest też przedłużenie działania wsparcia z tarcz do całkowitego odblokowania imprez targowych – uważa Beata Kozyra – prezes PIPT.