Unia Europejska jest jak zdrowie…

Teraz Europa musi sobie radzić z koronawirusem, rodem z Chin. I radzi sobie na krawędzi swoich możliwości budżetowych i traktatowych. Już w styczniu 2020 roku ostrzegała i pomagała w wywozie obywateli UE z zagrożonych regionów, co zostało przez polskie władze zlekceważone. Potem poluzowała zasady pomocy publicznej oraz Paktu Stabilizacji i Wzrostu, co uwolniło państwa członkowskie od ograniczeń w finansach publicznych. Uzyskały pełną swobodę w wykorzystaniu funduszy z „mojej" Perspektywy Finansowej 2014–2020, jeszcze nie zaprogramowanych (więcej niż 10 mld euro dla Polski) bez krajowego współfinansowania.

Zdaję sobie sprawę, że dla pokolenia, które nie pamięta ani wojny, ani PRL-u, nasza obecność w NATO i Unii jest zastaną oczywistością. W tym pokoleniu najłatwiej o to – z pomocą urzędowego kłamstwa – by mniejsze i większe błędy Unii przesłoniły fundamentalną wartość Wspólnoty dla dzisiejszych stypendystów Erasmusa i bezpieczeństwa Polski. A jest to pokolenie, które przesądzi o trwałości naszego miejsca w demokratycznym świecie. Jak ich uodpornić na rządowe kłamstwa?

Nie ma wizji docelowej, a na pewno nie jest to wizja europejskiej federacji, na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie jest to możliwe z bardzo prostego powodu – nie istnieje i nie zaistnieje naród europejski, choć śniło o tym wielu szlachetnych marzycieli. Narodowa tożsamość, hartująca się przez stulecia, zawsze będzie silniejsza niż europejska tożsamość.

Piszę to, gdy szczęśliwie zakończyło się awanturnictwo Polski i Węgier, grożących wetem budżetu, byle tylko uwolnić się od powiązania funduszy z praworządnością. Wstydu co niemiara. Pożytków żadnych. Same straty! Byłoby to samobójstwo na historyczną skalę – wetowanie budżetu przez głównego beneficjenta budżetu, Polskę. Europejskie fundusze stanowią prawdziwą dźwignię cywilizacyjną dla kraju, który w roku 1989 wyruszył w poszukiwaniu straconego czasu.