Kleiber: Połowiczny sukces paryski

Nie wszystkie ważne państwa zgodziły się podpisać porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Podczas obchodów stulecia zakończenia pierwszej wojny światowej w trakcie Paryskiego Forum Pokoju zawarto porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Intencją porozumienia jest przede wszystkim współpraca przy zwalczaniu cyberataków i ustalenie wspólnych zasad stosowania cyberbroni, ale dotyczy ono także wymiany doświadczeń w szerokim zakresie zwalczania mowy nienawiści, ingerencji w procedury demokratyczne, zapobiegania cenzurze publikowanych w internecie tekstów, zasad stosowania prawa międzynarodowego do wykroczeń w cyberprzestrzeni czy wreszcie ochrony dostępności zasobów cyfrowych i praw własności intelektualnej.

Na podstawie istniejących już doświadczeń, o często bardzo poważnych konsekwencjach, trudno jest oczywiście kwestionować znaczenie proponowanych działań. Doceniło to 370 sygnatariuszy porozumienia, a wśród nich 51 państw (w tym wszyscy członkowie UE), ponad 130 wielkich korporacji z sektora teleinformatyki (w tym Facebook, Microsoft, Google, IBM, HP oraz Cybersecurity Tech Accord i Charter of Trust – dwie wielkie organizacje firm technologicznych zwalczające cyberprzestępczość), sektora finansów (w tym MasterCard, Visa, Citigroup czy Deutsche Bank) oraz ponad 100 uniwersytetów, organizacji pozarządowych i fundacji. Ciekawostką jest, że porozumienie podpisała też oskarżana o ścisłą współpracę z rosyjskimi służbami firma Kaspersky Lab, ale nie podpisały go niektóre duże chińskie firmy technologiczne.

Inicjatorzy porozumienia nie ukrywali, że jego głównym adresatem są autorytarne państwa znane z przeprowadzanych lub wspieranych w przeszłości sieciowych działań przestępczych, tj. przede wszystkim Rosja, Chiny, Korea Płn. i Iran. Nie może więc dziwić, że państwa te, a także inne rządzone autorytarnie, choć nieposiadające wg dostępnej wiedzy rządowego programu rozwoju cyberbroni, jak np. Arabia Saudyjska, nie podpisały tego porozumienia. Nie podpisały go także USA i Australia, dwa państwa będące członkami Aliansu Cyfrowej Inwigilacji, ważnego w działaniach dotyczących zwalczania cyberprzestępstw. Z podpisem wstrzymał się także Izrael.

Amerykanie nie zdradzili powodów, a nieoficjalnie zasugerowali możliwość zrobienia tego w przyszłości. Dotychczasowe stanowisko tego kraju w sprawach cyberprzestępczości nie daje powodów do wiary, że tak się stanie – jego przywódcy twierdzą, iż współczesne metody agresji w cyberprzestrzeni wymagają swobody w stosowaniu rozbudowanych działań obronnych, w tym także wyprzedzających możliwy atak. Dotyczy to zarówno przygotowań o charakterze propagandowym, jak i tym wymierzonym w krytyczną infrastrukturę przeciwnika.

Aby przeciwstawić się takim działaniom, Stany Zjednoczone stworzyły m.in. tajny program o nazwie Nitro Zeus przeznaczony do całkowitego wyłączania sieci energetycznych w krajach szykujących się do militarnej agresji. Trudno w tej sytuacji nie doceniać akcentowanego przez USA znaczenia zdolności do uprzedzania sieciowych ataków ze strony państw-agresorów,. Można założyć, że ten sposób rozumowania prezentują także pozostałe państwa demokratyczne nieskłonne do podpisania paryskiego porozumienia. Mimo jednak powściągliwości tych państw samą inicjatywę porozumienia uznaje się powszechnie za sukces, doszło bowiem do zgody co do zagrożeń w cyberprzestrzeni i zadeklarowano współpracę przy ich zwalczaniu. Wiele z nich, takich jak np. kradzieże własności intelektualnej czy ingerencje w procedury demokratyczne, było zresztą wielokrotnie potępianych przez amerykańskich przywódców.

Warto jednak tonować przesadny optymizm co do przyszłego rozwoju sytuacji, problematyka sieciowego bezpieczeństwa zachowa niestety swą aktualność jeszcze bardzo długo.

Michał Kleiber jest przewodniczącym Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO