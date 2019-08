Sowiński: Tradycja z rebelią w ludowym stały domu

Warto więc poważnie się zastanowić nad politycznymi szansami tego wyborczego projektu, a zwłaszcza nad perspektywami politycznymi ludowców, którzy – nikt nie ma chyba co do tego wątpliwości – są jego gospodarzami.

Najważniejszy jednak problem tkwi chyba gdzie indziej. Partii chadeckiego umiaru i chłopskiego, ludowego konkretu coraz trudniej przebić się przez zgiełk naszego ostrego politycznego konfliktu. Katastrofa smoleńska, polityka historyczna, uchodźcy, obecność w życiu publicznym religii, rewolucje ustrojowe czy obyczajowe – to gorące polityczne tematy, które dość skutecznie zagłuszyły polityków wzywających do umiaru i pragmatyzmu.

Po wtóre, pomimo swej wyjątkowej tradycji PSL to dziś partia ludzi – jak na polską politykę – stosunkowo młodych. Warto zauważyć, że obok ciągle młodego, ale zarazem już doświadczonego, sprawnego retorycznie i popularnego w sondażach prezesa, nową dynamikę partii narzucają dziś między innymi Urszula Pasławska, Jakub Stefaniak, Adam Jarubas czy Krzysztof Hetman. Także bardzo dziś widoczni w PSL Marek Sawicki czy Piotr Zgorzelski to pokolenie średnie polskiej polityki.

Paradoksalnie szansą ludowców, podobnie jak w latach 2005–2007, gdy swój wynik wyborczy poprawili o ponad pół miliona głosów, może być – po trzecie – czas spędzony w opozycji. Doskonale znając specyfikę rolnictwa i mając duży udział w sukcesie, jakim okazało się wprowadzenie go do Unii Europejskiej, ludowcy bardzo skutecznie punktować mogą dziś problemy i zaniedbania na polskiej wsi, jakich nie brakuje.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze polityczny alians z Pawłem Kukizem. Trudno oczywiście określić, ilu z przeszło miliona trzystu tysięcy wyborców Kukiz'15 z roku 2015 poprze dziś sojusz ich lidera z ludowcami. Ale nawet gdyby była to tylko jedna trzecia z nich, to i tak dla ludowców, niemających większych szans na dotarcie do tego młodego, antysystemowego elektoratu, będzie to istotne wsparcie.