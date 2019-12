Pierwszy wyrok ws. zabójstwa Jána Kuciaka. 15 lat dla pośrednika

Zoltán Andruskó, przedsiębiorca z Komárna na granicy z Węgrami, to piąty oskarżony w sprawie mordu, który niemal dwa lata temu wstrząsnął Słowacją. W chwili, gdy ponad rok temu został zatrzymany i miał już pewność, że rozmawia z policjantami, przyznał się natychmiast do winy i zaczął z nimi współpracować.

Jeszcze w dniu zatrzymania Andruskó zeznał, że był pośrednikiem między zleceniodawcami a wykonawcami mordu na Kuciaku i Kusznirovej. Mimo, że uczestniczył w tej zbrodni, nie pojawił się jednak na sali sądowej, kiedy 19 grudnia ruszyła pierwsza rozprawa. Ponieważ współpracował ze śledczymi, prokurator Vladimír Turan zgodził się na wyłączenie go z procesu w charakterze oskarżonego i na zawarcie z nim porozumienia w sprawie winy i kary. Zaproponował Andrusce karę dziesięciu lat pozbawienia wolności, na co ten przystał.

Zoltán Andruskó został zatrzymany 27 września 2018 roku. Tego samego dnia za kraty trafili też bezpośredni wykonawcy mordu: Miroslav Marczek i Tomász Szabó, których właśnie on wynajął. Dzień później dzięki jego zeznaniom do więzienia trafiła Alena Zsuzsová, która miała mu przekazać zlecenie zabójstwa, wydane rzekomo przez przedsiębiorcę Mariana Kocznera. Kocznera nie trzeba było zatrzymywać. W tym czasie znajdował się już w więzieniu – jako oskarżony w procesie o sfałszowanie weksli telewizji Markíza.

Sędziowie mieli rozstrzygnąć, czy ugoda między prokuratorem, a oskarżonym nie jest wyraźnie nieadekwatna i czy jest sprawiedliwa. I doszli do wniosku, że nie jest wyraźnie nieadekwatna, ponieważ prawo umożliwia porozumienie się w kwestii dziesięcioletniej kary pozbawienia wolności (a nawet niższej, co najmniej jednak ośmioletniej). Mieli jednak problem z zaproponowaną wysokością kary.