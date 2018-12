Rosja: były policjant zamordował 82 kobiety

Michaił Popkow w poniedziałek po raz drugi został skazany na dożywocie za morderstwo i zgwałcenie 60 kobiet.

Były podporucznik rosyjskiej milicji (od 2011 roku wprowadzono nazwę "policja") z miejscowości Angarsk (obwód irkucki) Michaił Popkow został skazany na dożywocie jeszcze w 2015 roku. Wtedy sąd w Irkucku uznał go winnym zabójstwa 22 kobiet. Gdy znalazł się w więzieniu, w rozmowie ze współosadzonymi pochwalił się, że ma na sumieniu więcej ofiar niż radziecki seryjny morderca Andriej Czekatiło (zabił 52 osoby).

W grudniu ubiegłego roku do sądu trafiły kolejne oskarżenia wobec Popkowa. Rosyjscy śledczy oskarżyli go o zgwałcenie i zamordowanie kolejnych 60 kobiet. Jedna z zamordowanych była funkcjonariuszem milicji, z oskarżonym pracowała w jednej komendzie. W poniedziałek sąd w Irkucku po raz drugi skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Rosyjskie media podają, że Popkow mordował swoje ofiary w Angarsku w latach 1994-2010. Następnie zmasakrowane ciała zgwałconych kobiet znajdowano w lasach, na cmentarzach, a nawet porzucone przy drogach.

