Uciekł z ośrodka i znowu pobił

Agresywny nastolatek skatował swojego sąsiada. Nie trafił jednak do aresztu, tylko do otwartego ośrodka wychowawczego. Po tym, jak zostały mu postawione zarzuty, uciekł i... zaatakował kolejną osobę.

Sylwester Pacłut został brutalnie pobity przez swojego sąsiada, 17-letniego Gracjana S. Po tym zdarzeniu Gracjan S. został zatrzymany. Pomimo brutalności swojego czynu nie został potraktowany jak dorosły, nie trafił do aresztu. Skierowano go do otwartego młodzieżowego ośrodka wychowawczego, skąd uciekł, gdy dowiedział się, że pobity sąsiad zmarł, a prokuratura chce postawić mu zarzuty. Nie ukrywał się. Wrócił do rodzinnej miejscowości. Tam doszło do kolejnej tragedii. Gracjan S. wraz z kolegami skatował przypadkowo spotkanego mężczyznę. Bili i kopali go po całym ciele, poniżali, oblewali piwem. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

Poniżej dalsza część artykułu

Więcej w niedzielę o godz. 19.30 w programie „Państwo w państwie" w TV Polsat.

ARTYKUŁY POWIĄZANE