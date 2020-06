Zaginięcie Madeleine McCann. Kim jest podejrzany Niemiec?

Ostatnie przestępstwo, za które Christian B. został skazany w grudniu 2019, to brutalny gwałt popełniony w 2005 r. Doszło do niego na portugalskim wybrzeżu Algarve. Mężczyzna napadł na 72-letnią Amerykankę, związał ją, pobił i zgwałcił, a na końcu okradł. Minęło dziesięć lat, zanim udowodniono mu to przestępstwo. Znaleziony na miejscu zdarzenia włos dostarczył dowodów DNA.

