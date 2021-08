Francja: Podejrzany o podpalenie katedry imigrant przyznał się do zabicia księdza

Po pożarze katedry w lipcu 2020 roku, podejrzany był przetrzymywany w areszcie do końca maja, kiedy to został zwolniony i umieszczony w opactwie. Po tym, jak mówił, że chce odejść, został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego, gdzie przebywał do końca lipca.

Morderstwo duchownego zwiększa presję na prezydenta Emmanuela Macrona w kwestii jego polityki bezpieczeństwa i imigracyjnej. Za osiem miesięcy zostaną przeprowadzone we Francji wybory prezydenckie, gdzie głównym rywalem prezydenta będzie skrajna prawica.

"Tak więc we Francji możesz być nielegalnym imigrantem, podpalić katedrę w Nantes, nigdy nie zostać wydalonym i ponownie popełnić przestępstwo, mordując księdza. To, co dzieje się w naszym kraju, jest bezprecedensowe: całkowita porażka państwa" - napisała na Twitterze Marine Le Pen.

Francuskie służby imigracyjne wydały obywatelowi Rwandy nakaz wydalenia w 2019 roku, ale pozostał on w kraju, oczekując na proces. Prokuratorzy zarzucają mężczyźnie, że rok później podpalił katedrę w Nantes. W lipcu 2020 r. pożar objął wnętrze XV-wiecznej katedry, niszcząc organy, witraże i obrazy.