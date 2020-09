Podejrzany o zabójstwo Madeleine McCann zaatakował wcześniej 10-latkę

Podejrzany o uprowadzenie Madeleine McCann został skazany za handel narkotykami oraz gwałt na 72-letniej kobiecie ze Stanów Zjednoczonych. Głównym podejrzanym w sprawie zniknięcia małej Brytyjki został, gdy przyznał się do jej uprowadzenia znajomemu, który poinformował o rozmowie policję.

Niemiecki wymiar sprawiedliwości nie przekazał stronie brytyjskiej dotychczas żadnych dowodów na to, że Madeleine nie żyje. Uznaje się ją wciąż za zaginioną, gdyż ciała dziecka nigdy nie znaleziono, ani nikt nie przyznał się do popełnienia zbrodni. Prokuratura niemiecka kilkakrotnie podkreślała jednak w rozmowach z mediami, że nie ma wątpliwości co do tego, że dziewczynka nie żyje. Dziecko miało zostać zamordowane niedługo po zaginięciu.

Dwa miesiące temu niemiecka policja przeszukała działkę w pobliżu domu, który lata temu wynajmował podejrzany Christian B. Choć budynek został zburzony, przeszukano jego piwnicę. Mimo że nadzieje były duże, nie przyniosło to jednak przełomu w sprawie.

Madeleine zniknęła z pokoju kurortu wypoczynkowego w Praia da Luz 3 maja 2007 roku. Z zeznań jej rodziców wynika, iż zostawili ją śpiącą wraz z dwójką rodzeństwa i poszli na kolację z przyjaciółmi do pobliskiego baru.

Kate i Gerry McCann twierdzą, że co kilkanaście minut chodzili do pokoju, by sprawdzić, co się dzieje z ich dziećmi. Około 22.00 matka Madeleine miała odkryć, że Madeleine nie ma w pokoju.