Afganistan: W stolicy całkowicie zabroniono używać motocykli

Rząd od lat nakłada ograniczenia w korzystaniu z motocykli w prowincjach, w których talibowie często używają motocykli do przeprowadzania ataków. Sprawcy często uciekali przed pościgiem wąskimi uliczkami. Ale w środę po raz pierwszy nałożono taki zakaz w Kabulu, mieście liczącym prawie 6 milionów mieszkańców.

W Afganistanie wzrost liczby zgłaszanych przestępstw jest wiązany przez władze ze skierowaniem służb bezpieczeństwa do blokad na drogach. Wskaźnik przestępczości wzrósł szczególnie w Kabulu, gdzie „grupy przestępcze mogą z łatwością rekrutować lub wykorzystywać osoby, które straciły swoje dzienne wynagrodzenie za pracę” - jak ujął Ajan, nawiązując do ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

„Większość ukierunkowanych ataków, incydentów terrorystycznych i innych przestępstw jest przeprowadzana przez motocyklistów” - stwierdziło w środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. „W związku z tym korzystanie z motocykli będzie musiało zostać zakazane do odwołania” - dodano.

Video: #Kabul police stop people riding motorbikes, as the ban on motorcycle use in the city begins today. The Interior Ministry implemented ban due to frequent use of #motorbikes in "criminal and terrorist activity." pic.twitter.com/RDq3nQSqb2