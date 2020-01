Chcą sprzedać skradzione z Drezna klejnoty za 9 milionów euro

Domniemani złodzieje ostrzegli także, aby nie podejmować prób ich namierzenia, gdyż nie da się tego zrobić ze względu na różne techniki szyfrowania.

Po otrzymaniu wiadomości firma ochroniarska natychmiast zawiadomiła prokuraturę. - Wszystkie informacje były przekazywane w czasie rzeczywistym prokuratorom w Dreźnie - zaznaczył Nave.

Do włamania do skarbca Augusta Mocnego w Dreźnie, znanego jako Gruenes Gewoelbe (Zielone Sklepienie), doszło 25 listopada ubiegłego roku. Kilku sprawców weszło do środka przez narożne okno i wyniosło kosztowności, diamenty i kamienie szlachetne.

Galeria „Zielone Sklepienie” to część skarbca znajdującego się na zamku w Dreźnie. Elektor saski i król Polski August II Mocny kazał w latach 1723-1729 przebudować skarbiec i udostępnić jego zasoby publiczności. Zgromadzone są tam należące do króla dzieła sztuki jubilerskiej i złotniczej, obiekty z kości słoniowej, kamieni i drogocenne brązy.

Reagując na informacje o włamaniu premier landu Saksonia Michael Kretschmer powiedział, że nie da się zrozumieć historii Saksonii bez „Zielonego Sklepienia”.