Strzelanina w Honolulu. Nie żyje dwóch funkcjonariuszy

Jak podają amerykańskie media, co najmniej jedna osoba została dźgnięta i jej stan jest poważny.

Władze poinformowały o zamknięciu ulicy Hibiscus Drive.

NEW: Drone footage shows multiple homes on fire after shooting and stabbing at a home in Honolulu; at least 2 police officers killed, 1 person critical, suspect's condition unknown pic.twitter.com/cg2Eq69GV4