USA: Polak oskarżony o zabicie 5 osób. „Diabeł na sterydach”

Mężczyzna miał wbiec uzbrojony do mieszkania na pierwszym piętrze, gdzie zastrzelił cztery osoby, jedzące obiad. Portal abc7chicago.com podaje, że Polak zabił parę o bułgarskim pochodzeniu oraz dwoje ich gości. 66-letni latek miał później wejść do mieszkania na wyższym piętrze i postrzelić piątą osobę, prawdopodobnie Polkę. Choć kobieta została przewieziona do szpitala, niestety zmarła.



Krzysztof M. został oskarżony o pięć morderstw pierwszego stopnia, a sąd nie zgodził się na zwolnienie go za kaucją i nazwał "diabłem na sterydach".



Prokurator James Murphy powiedział, że po zabiciu pięciu osób Polak wrócił do swojego mieszkania, gdzie zostawił broń na stoliku, a później wyszedł. „To mnie szukacie. Tak, zrobiłem to" - miał napisać 66-latek na kartce, którą znaleziono obok. W mieszkaniu były jeszcze dwie inne notatki, z których wynikało, że Polak chciał zemścić się na sąsiadach.



Krzysztofa M. zatrzymano w pobliżu budynku. Śledczy nie zdradzili szczegółów konfliktu mężczyzny z innymi mieszkańcami budynku. Wiadomo jedynie, że w ostatnim czasie próbowano go eksmitować za długi.