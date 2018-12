Akcja policji w Londynie. Postrzelono mężczyznę

Policja przeprowadziła zaplanowaną akcję w dzielnicy Wimbledon w Londynie. Jeden z mężczyzn został postrzelony, a drugi trafił w ręce funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło ok. godziny 8 rano czasu lokalnego. Postrzelony mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Jak informuje policja z Londynu, akcja była zaplanowana. Napastnicy planowali dokonać kradzieży. Służby po przeprowadzeniu operacji zamknęły okolicę Haydons Road. Policja nie poinformowała o stanie postrzelonego mężczyzny.

Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie.

ARTYKUŁY POWIĄZANE