Były gangster wydał książkę. Zastrzelony w dniu premiery

Nedim Yasar był członkiem gangu w Danii. Odrzucił przestępcze życie i napisał o tym książkę. Został zastrzelony kilka godzin po wydaniu książki.

Nedim Yasar został co najmniej dwukrotnie postrzelony. 31-letni mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

Yasar prowadził gang znany jako Los Guerreros, który zajmował się handlem narkotykami. W swojej książce Roedder (Korzenie) opisał opuszczenie przestępczego podziemia.

Jakże smutne i nieskończenie bezsensowne. Raz spotkałem Nedima. Poznałem człowieka, który z całego serca chciał stworzyć nowe życie i zmienić życie innych. Moje myśli i współczucie kieruję do jego przyjaciół i rodzin - przekazał duński minister sprawiedliwości, Soren Pape Poulsen.

- To oczywiste, że ta straszna tragedia rodzi pytanie, czy my, jako społeczeństwo, mamy odpowiednią ochronę dla tych, którzy chcą wyjść z cienia i wrócić do społeczeństwa - dodał.

Yasar urodził się w Turcji i przyjechał do Danii w wieku 4 lat. Zdecydował się opuścić swój gang po tym, jak został ojcem. Prowadził program w radiu, gdzie opowiadał o swoich życiowych doświadczeniach.

W zeszłym roku w Danii odnotowano rekordową liczbę strzelanin związanych z gangami. Przestępcy w Kopenhadze zaangażowani są w akty przemocy, rozboje, wymuszenia i sprzedaż narkotyków.