USA: Dziesięć osób rannych w strzelnianie w Kalifornii

Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem. Funkcjonariusze zostali wezwani do strzelaniny w kompleksie mieszkalnym przy 1200 Lynwood Drive w północno-wschodniej części miasta.

Lokalne media informują o dużej liczbie służb ratunkowych na miejscu zdarzenia. Pobliskie drogi zostały zamknięte. Według pierwszych doniesień co najmniej dziesięć osób zostało postrzelonych, w tym jedno dziecko. Nie wiadomo, w jakim stanie są ranni.

Policja nie podała na razie szczegółów dotyczących okoliczności strzelaniny. Nie wiadomo, czy sprawca został aresztowany.

Heavy police presence at scene where at least 7 people were shot in #SanBernardino. Witnesses say they heard what sounded like 30 shots possibly more. Waiting on update on the condition of victims. #CBSLA @CBSLA #KCAL pic.twitter.com/Gt4SYLtzsM