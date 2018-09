Światowy gigant szykuje się na twardy brexit. Robi duże zapasy

Koncern Mondelez International robi zapasy składników, czekolady i ciastek w obawie przed utrudnieniami wynikającymi z tak zwanego twardego brexitu.

Agencja Reutera cytuje prezesa europejskiej części koncernu Hugha Webera, który uważa, że tzw. twardy brexit może być dla wielu firm ogromnym problemem. Weber ostrzega też, że Wielka Brytania nie jest samowystarczalna pod względem żywności.

Poniżej dalsza część artykułu

Mondelez, właściciel takich marek jak Cadbury's, Milka, Trident, Belvita czy Oreo - zastrzega, że gromadzenie zapasów to to środek uwzględniony w ramach planów awaryjnych na wypadek "twardego Brexitu". Weber powiedział dziennikowi "The Times", że zarówno on jak i inni przedstawiciele przemysłu spożywczego woleliby "zawarcie porozumienia, które umożliwiałoby swobodny przepływ produktów, ponieważ miałoby to mniejszy wpływ na konsumentów w Wielkiej Brytanii".

Ostrzegł także, że klienci mogą mieć do czynienia z wyższymi cenami i mniejszym wyborem, jeśli porozumienie nie zostanie uzgodnione.

Ryzyko Brexitu bez porozumienia, czyli tzw. twardego Brexitu wciąż jest duże, ponieważ nadal trwają negocjacje między brytyjskim rządem, a Unią Europejską, co do warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE z dniem 29 marca 2019 roku.