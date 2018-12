Turcja szuka sobie nowego logo

Ministerstwo Turystyki Turcji ogłosiło przetarg na stworzenie nowego logo i hasła promocyjnego. Poza tym, że nie może kojarzyć się z żadnym już istniejącym, musi być czytelne w 32 językach

Turcja chce wykorzystać nowy motyw do promowania turystyki i kultury kraju, donosi dziennik „Hurriyet Daily". Oznacza to, że pożegna się ze stosowanym obecnie tulipanem i kampanią „Turkey Home", która była prowadzona przez ostatnich pięć lat. Nowy symbol ma być prosty, klarowny i unikatowy, a także zrozumiały dla osób z różnych krajów, by mógł być stosowany w 32 językach.

Ministerstwo ogłosiło przetarg na przygotowanie nowej identyfikacji marki, logo i sloganu. W ten sposób chce przejść od wizerunku kraju tradycyjnego do nowoczesnego. Za pomysłem stoi nowy dyrektor do spraw promocji Timuçin Güler, który chce odświeżyć strategię promocji. Plan działania obejmie nie tylko opracowanie głównej kampanii, ale też pobocznych, promujących różne oblicza Turcji, jako kierunku turystycznego atrakcyjnego dla wielu grup podróżnych. Plan zakłada opracowanie czterech spotów telewizyjnych.

Nowa strategia marketingowa ma pomóc pozyskać w przyszłym roku 50 milionów gości. Szacunki mówią, że w tym roku będzie ich 41 milionów, a Ministerstwo Turystyki chce podnieść udział tej dziedziny gospodarki do 7-8 procent PKB.

