Portugalia zgarnęła 36 turystycznych Oskarów

Portugalia najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie, Jamajka najlepsza do plażowania, a Machu Picchu do zwiedzania – podczas gali w Atenach rozdano World Travel Awards, nazywane turystycznymi Oskarami

Tytułami najlepszych w turystyce wyróżniono kraje, regiony, miasta, zabytki, hotele, lotniska, biura podróży i menedżerów. Portugalia została wybrana drugi rok z rzędu „Najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie". Oprócz niej, do tej nagrody były nominowane takie kraje jak Austria, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Turcja.

Poniżej dalsza część artykułu

Oprócz tego Madera otrzymała tytuł „Najlepszego kierunku wyspiarskiego", a Lizbona „Najlepszego kierunku miejskiego" i „Najlepszego portu wycieczkowego". Turismo de Portugal uznano za najlepszą narodową organizację turystyczną w Europie.

Zobacz: "Poznański jarmark świąteczny wśród najlepszych".

Wśród zwycięzców znalazły się Ateny jako kierunek najlepszy na city break. Jamajka świętowała podwójnie, jako „Najlepszy kierunek plażowy" i „Najlepszy kierunek rejsowy". Za najlepszą atrakcję turystyczną na świecie uznano miasto Inków Machu Picchu w Peru, a Mauritius dostał nagrodę w kategorii „Kierunek najbardziej romantyczny".

Do grona najwspanialszych hoteli zaliczono Armani Hotel Dubai, Atlantis the Palm, Dubai, Fraser Hospitality i Four Seasons Hotels & Resorts. W sektorze lotniczym statuetki trafiły między innymi do Aerofłotu, Lufthansy, Emirates, lotniska Changi w Singapurze i do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Muskacie. Wśród innych laureatów na tytuł "Najlepszego kierunku podróży służbowych"zasłużył Hongkong.

Nirvana Travel&Tourism został najlepszym touroperatorem, Grupa TUI najlepszym koncernem turystycznym, a osobowością w dziedzinie hotelarstwa Ralph Radtke, dyrektor generalny hotelu Ç?ra?an Palace Kempinski w Stambule.

Markę World Travel Awards stworzył w 1993 roku Graham Cooke. Organizowane przez niego plebiscyty służą uhonorowaniu najlepszych marek turystycznych ze wszystkich dziedzin turystyki. Nagrody trafiają nie tylko do ludzi, ale też do krajów, regionów i przedsiębiorstw. Na listę nominowanych w poszczególnych krajach i regionach trafia się z rekomendacji WTA, innych potwierdzonych rekomendacji, wchodzą na nią także laureaci trzech pierwszych miejsc z poprzednich edycji konkursu. W wypadku wyboru najlepszych w skali światowej kandydatami są zwycięzcy regionalni oraz potwierdzeni i wskazani przez WTA. Głosowanie prowadzone jest przez internet, zapraszani są do niego eksperci branżowi.