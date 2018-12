Poznański jarmark świąteczny wśród najlepszych

14 tysięcy głosów zdobył jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu w plebiscycie na najpiękniejsze wydarzenie tego typu w Europie, ogłoszonym przez European Best Destinations

European Best Destinations to organizacja europejska, która od 2009 roku promuje kulturę i turystykę na Starym Kontynencie wśród turystów indywidualnych, branży i mediów. Obecnie jej strona jest jedną z najczęściej odwiedzanych w kategorii podróżniczych i jak sama podaje, przez dziewięć lat zdołała pozyskać 5,5 miliona fanów.

Jednym z filarów działalności EBD są plebiscyty na najlepsze kierunki wyjazdowe, oceniane w różnych kategoriach, między innymi jako miejsce na pobyty narciarskie, romantyczne wypady, najwspanialsze plaże, czy na najładniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

„Konkursy w realny sposób wpływają na wzrost liczby turystów" - informuje organizacja. Na potwierdzenie podaje statystyki, kiedy Porto otrzymało jedno z wyróżnień w 2017 roku, do miasta przyjechało o 16 procent więcej gości niż rok wcześniej. Podobnie było z Bordeaux (plus 13 procent, nagroda w 2015 roku), Zadarem (plus 25 procent, nagroda w 2016 roku)), Zagrzebiem (plus 40 procent, nagroda w 2016, 2017 i 2018), czy Wrocławiem (plus 11 procent, Najlepszy Kierunek Europejski w 2018 roku).

W tegorocznym plebiscycie na najpiękniejszy jarmark świąteczny w sumie oddano 208 424 głosów ze 106 krajów, 66 procent z nich pochodziło z Europy. Strona xmas.ebdest.in, na której internauci głosowali przez 10 dni, od 30 listopada do 10 grudnia, została zamieszczona przez internautów na portalach społecznościowych pół miliona razy.

W pierwszej dwudziestce najpiękniejszych targów świątecznych znalazły się te w Tallinie, Budapeszcie, Strasburgu, Wiedniu, Erfurcie, Poznaniu, Brukseli, Akwizgranie, Pradze, Kluż-Napoce, Montbeliard, Metzu, Lipsku, Dreźnie, Bazylei, Kolonii, Norymberdze, Amiens, Sewilii i Chester. Poznań zajął szóste miejsce i jako jedyny z Polski znalazł się wśród wyróżnionych. Głosowało na niego 14 tysięcy osób.

Jarmark mieści się na na placu Wolności na Starym Mieście, a jedną z jego atrakcji jest Festiwal Rzeźb Lodowych. Poznańska Organizacja Turystyczna zachęcała mieszkańców do głosowania na poznańską imprezę.

- Wysokie miejsce Poznania to dla nas spora niespodzianka, tym bardziej że polskie miasto zostało nominowane w tym plebiscycie pierwszy raz w historii - komentuj prezes Poznańskiej Organizacji Turystycznej Jan Mazurczak. - Na pewno sprzyjało nam, że głosowanie przypadło w czasie efektownego festiwalu rzeźby lodowej, który jest największym wyróżnikiem naszego jarmarku. Jedna z rzeźb reklamowała konkurs i głosowanie, ustawiliśmy ją u stóp ratusza i chyba każdy z tysięcy odwiedzających festiwal ludzi z nią się fotografował. Z drugiej strony udało się z informacją o konkursie dotrzeć do polskich mediów, uzyskać bardzo silne wsparcie prezydenta miasta i oddziału promocji, pomogły nam też poznańskie hotele, targi i udało się pozyskać takich partnerów jak Lech Poznań, dzięki któremu konkurs reklamowano w czasie ostatniego meczu Ekstraklasy wśród kilkunastotysięcznej publiczności.

- Wyróżnienie da nam na pewno kopa, zarówno promocyjnego, jak i organizacyjnego - dodaje Mazurczak. - To bowiem gigantyczna reklama. Koncentrujemy teraz siły na plebiscycie w konkursie European Best Destination, gdyż tam także Poznań jest wśród 20 nominowanych miast, jako jedyne miasto z Polski, a głosowanie już w styczniu.

Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazł się jarmark w Tallinie, tu kupcy rozłożyli swoje stragany wśród średniowiecznych kamienic, organizatorzy zadbali też o najmłodszych, dla których uruchomiono karuzele i zaproszono do wspólnej zabawy św. Mikołaja. Druga pozycja należy do Budapesztu – odwiedzający mogą kupić tu niebanalne prezenty świąteczne i skosztować typowej węgierskiej kuchni. Jako trzeci na podium znalazł się Strasburg, który chwali się długimi tradycjami związanymi z organizacją takich wydarzeń. Obecnie targ znajduje się w sercu Grandelle, zabytkowego śródmieścia, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Czwarte miejsce należy do Wiednia. Od połowy listopada place stolicy Austrii zamieniają się w raj dla miłośników Bożego Narodzenia, smacznych przekąsek i słodyczy. Nie będą się tu nudziły dzieci, które mogą pobawić się w mini wesołym miasteczku i spotkać najsłynniejszego świętego. Pierwszą piątkę zamyka Erfurt, który organizuje jarmark na placu katedralnym. Poza tradycyjnymi łakociami, można tam kupić ręcznie wykonane ozdoby, nie tylko świąteczne.

W tym roku za stolicę bożonarodzeniową Europy uznany został Zagrzeb, który tytuł ten nosi nieprzerwanie od 2016 roku.