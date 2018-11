Brytyjska branża turystyczna poleca Polskę

Polska znalazła się wśród 12 krajów, które w przyszłym roku mogą zyskać na popularności wśród brytyjskich turystów. Ciekawe kierunki typowały same biura podróży

Brytyjska organizacja skupiaqjąca touroperatorów, ABTA, jak co roku opublikowała raport dotyczący trendów turystycznych Travel Trends 2019. Jej eksperci na podstawie takich czynników jak nowe połączenia lotnicze, ważne wydarzenia i obchody oraz miejsca, które ponownie zyskują na zainteresowaniu odwiedzających wskazali 12 kierunków, do których ruch z Wielkiej Brytanii będzie rosnąć.

Według autorów 46 procent osób wybierze się prawdopodobnie do kraju, w którym nigdy wcześniej nie było, a 53 procent odwiedzi nieznany kurort lub miasto. Raport ujawnia, że urlopowicze stają się coraz bardziej wrażliwi na cenę, a kierunki wymienione w raporcie zapewniają dobry stosunek ceny do jakości. Gwarancją tego są na przykład tanie loty do Polski, czy korzystny kurs wymiany walut w przypadku RPA. Już teraz widać, że w przyszłym roku dużym zainteresowaniem będzie się cieszyła Bułgaria, wczesne rezerwacje wzrosły już o 30 procent rok do roku.

ABTA wskazuje więc na: Polskę, Bułgarię, Kostarykę, Denver w Kolorado, Durban w RPA, hiszpańską Galicję, Japonię, Jordanię, Maderę, Saloniki wraz z okolicą, Uzbekistan i Zachodnią Australię.

W uzasadnieniu do Polski napisano, że z Wielkiej Brytanii do naszego kraju jest więcej bezpośrednich połączeń lotniczych niż do kontynentalnej części Hiszpanii. Coraz więcej osób korzysta z tego, żeby odwiedzić historyczne miasta i często niezniszczone jeszcze obszary wiejskie. Wśród atrakcji wymieniane są jeziora, średniowieczne zamki, fortece "zbudowane z czerwonej cegły" i drewniane kościoły. Perłą wartą uwagi jest Kraków, ale warto odwiedzić też takie miasta jak Warszawa, Łódź, Lublin, Poznań i Wrocław.