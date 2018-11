POT: Zagraniczni studenci fotografują Polskę i wygrywają nagrody

Trzynastu zagranicznych studentów studiujących w Polsce dostanie od Polskiej Organizacji Turystycznej vouchery na noclegi w hotelach i zamkach. To zwycięzcy konkursu na zdjęcia z podróży po Polsce

Studenci, którzy studiują w Polsce w ramach programu stypendialnego Erasmus, nadesłali 590 zdjęć na konkurs #ErasmusPolandTravel ogłoszony przez Polską Organizację Turystyczną.

Poniżej dalsza część artykułu

Konkurs polegał na opublikowaniu w Instagramie zdjęć z hasztagiem #ErasmusPolandTravel. Fotografie musiały być związane z którąś z czterech kategorii: turystyka aktywna, turystyka wiejska, turystyka zdrowotna i szlaki kulinarne. Najczęściej fotografowanymi miejscami okazały się miasta: Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań i Zakopane.A najwięcej zdjęć przysłali studenci z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Chorwacji i Turcji.

POT liczył, że dzięki konkursowi wypromuje wśród rodaków studentów, którzy wezmą udział w zabawie, walory turystyczne Polski i "różne sposoby na spędzanie wolnego czasu". "POT zależy na tym, żeby studenci, stali się ambasadorami Polski w swoich krajach" - wyjaśnia rzecznik tej instytucji Grzegorz Cendrowski w komunikacie prasowym.

– Cieszę się, że zagraniczni studenci tak chętnie podróżują po Polsce i pokazują swoim rodakom jaka piękna jest nasza ojczyzna. Mam nadzieję, że studenci nie poprzestaną na tym konkursie i nadal będą promować nasz kraj w Europie – mówi cytowany w komunikacie POT jego prezes Robert Andrzejczyk.

Zwycięzcy dostaną vouchery na noclegi do wykorzystania w czterech miejscach w Polsce, w: zamku w Kliczkowie, Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, aparthotelu Giewont w Zakopanem i w hotelu Turówka w Wieliczce. Organizatorzy konkursu postanowili ufundować również Grand Prix w postaci czterodniowego pobytu w hotelu Altus w Poznaniu i karty turystyczne Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, upoważniające m.in. do bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego i do wchodzenia do poznańskich muzeów.

