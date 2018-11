Muzeum Powstania Warszawskiego ze złotym certyfikatem POT

Już szesnasty raz kapituła złożona z urzędników, ekspertów i dziennikarzy, a działająca przy Polskiej Organizacji Turystycznej, przyznała turystyczne Oskary, czyli certyfikaty POT, w tym ten najcenniejszy - złoty

"Celem konkursu na najlepszy produkt turystyczny jest podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej". POT nagradza produkty, które się wyróżniają wśród innych i dają turystom wiele możliwości spędzenia wolnego czasu.

Poniżej dalsza część artykułu

– Polska turystyka wspaniale się rozwija. To wielka zasługa branży turystycznej i wszystkich tych, którzy ciężko pracują, zarówno tworząc produkty turystyczne, jak i je promując - zapewniał minister sportu i turystyki Witold Bańka podczas dzisiejszej gali, na której wręczano certyfikaty. - Nie możemy tego zmarnować, musimy podążać za tymi trendami, musimy wzmacniać polską turystykę, finansując mądrą promocję. Naszym zadaniem jest też walczyć, żeby turystyka odgrywała wielką rolę nie tylko w Polsce, ale i w Europie, żeby Unia Europejska zauważyła konieczność większego zaangażowania we wsparcie finansowe turystyki.

- Certyfikaty POT to gwarancja jakości dla turystów, ale też konkretne przywileje dla podmiotów, które je dostają - wskazywał prezes POT Robert Andrzejczyk i zapowiedział zwiększenie budżetu na promocję wyróżnionych certyfikatami obiektów i miejsc z 300 tysięcy do 350 tysięcy złotych. Z tego na reklamowanie zwycięzcy konkursu POT przeznaczy 150 tysięcy złotych, a na promocję pozostałych dziesięciu - 200 tysięcy złotych.

Czytaj też: "Złoty Certyfikat POT dla Żywego Muzeum Piernika".

Jak co roku, kapituła przyznała dziesięć certyfikatów POT, a o jedenastym zdecydowali w głosowaniu internauci. Najważniejszą nagrodą jest złoty certyfikat, który może dostać jedynie produkt nagrodzony we wcześniejszych latach zwykłym certyfikatem. W tej kategorii kapituła bierze pod uwagę jedynie laureatów sprzed trzech lub więcej lat. W tym roku to najwyższe wyróżnienie odebrało Muzeum Powstania Warszawskiego. Pokonało w ostatnim etapie innych nominowanych: Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie i Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.

W tym roku POT zdecydował się na stworzenie jeszcze jednego wyróżnienia. Powstał certyfikat specjalny, którym nagrodzone mogą być jedynie mało znane, istniejące na rynku nie dłużej niż dwa lata, produkty turystyczne. Pierwszy w historii certyfikat specjalny otrzymało Muzeum Mleka w Grajewie.

– Atrakcje, które wyróżniamy w konkursie na najlepszy produkt turystyczny, są naprawdę wyjątkowe i zasługują, by dowiedzieli się o nich turyści z całego świata. Konkurs poza aspektem promocyjnym, ma także na celu pokazanie praktyk, z których może korzystać cała branża. Wierzę, że dzięki temu powstaną kolejne fascynujące miejsca na mapie turystycznej Polski – powiedział Andrzejczyk.

Posiadanie certyfikatu POT jest cenną nagrodą – prestiżowo i wizerunkowo. Posiada też wartości praktyczne. Podnosi rangę produktu turystycznego, wzmacnia jego pozycję w oczach klientów. Odgrywa rolę marketingowego atutu w prowadzonych kampaniach promocyjnych.

ZŁOTY CERTYFIKAT

Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa

Jak opowiadać o przeszłości, by przekaz trafiał do współczesnego odbiorcy? Muzeum Powstania Warszawskiego łączy przeszłość ze współczesnością, miejsce pamięci z innowacyjną ekspozycją. To miejsce, w którym za pomocą multimediów, odtworzono atmosferę powstańczej stolicy. W niepowtarzalny sposób oddziałuje na odwiedzających obrazem, światłem i dźwiękiem – pomaga zrozumieć historię.

CERTYFIKATY POT

Kompleks Sztolnia Królowa Luiza, Zabrze

Podziemne ścieżki, najdłuższa trasa wodna, unikatowa maszyna parowa, podziemny port i dwa szyby – to tylko niektóre atrakcje, które można znaleźć w Zabrzu. Wystarczy odwiedzić Kompleks Sztolnia Królowa Luiza, czyli największy kompleks w Polsce związany z dziedzictwem pogórniczym. Można tam odbyć wyjątkową podróż w czasie i poznać historię wydobycia węgla na Górnym Śląsku. Tylko tam zobaczy się XIX-wieczny chodnik wykuty w całości w węglu. Chętni mogą poczuć klimat dawnej kopalni uczestnicząc w Bajtel Szychcie, czyli zwiedzaniu z „zabawą w górnika".

Centrum Hewelianum, Gdańsk

Działalność i dorobek naukowy Jana Heweliusza, gdańskiego Leonarda da Vinci, stały się inspiracją do stworzenia centrum, w którym nauka, kultura i ekologia przenikają się z rekreacją. Tylko tam mury historycznych zabudowań skrywają multimedialne wystawy. W XIX-wiecznych budynkach dawnego bastionu znajduje się pięć interaktywnych wystaw, nafaszerowanych nowoczesną technologią. Można tam znaleźć m.in. robotycznego psa ze sztuczną inteligencją, planetarium mobilne czy ekspozycje 3D bazujące na detekcji ruchu, co pozwala na interakcje turystów z projekcją.

Spływ przełomem Dunajca, Pieniny

Nie każdy kraj może pochwalić się produktem turystycznym, którego historia sięga 1934 roku. Wtedy to pierwszy raz z przystani flisackiej w Sromowcach ruszył spływ rzeką Dunajec. Od tego czasu turyści mogą podziwiać piękno Pienin, słuchając barwnych opowieści flisaków. Legenda o Janicku, o husytach w Haligowskiej Skale czy o mnichach z Czerwonego Klasztoru to tylko niektóre z nich.

Malowniczy przełom biegnie zakolami w otoczeniu wapiennych skał, które sięgają nawet 300 metrów nad poziom rzeki. Do dziś naukowcy nie potrafią dojść, jak powstał. Flisacy mają na to swoje teorie. Jedna z legend głosi, że ujście Dunajcowi wyrąbał mieczem król Bolesław Chrobry.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pałac w Wilanowie, choć w przeciwieństwie do Wersalu to skromny dwór z narożnymi alkierzami, zachwyca turystów z całego świata. W końcu to jedyny barokowy pałac królewski w Polsce.

Muzeum przenosi turystów do epoki baroku i wykorzystuje charakterystyczne dla niej środki wyrazu jak światło, obraz i dźwięk, by tworzyć iluzję. Dzieje się tak podczas plenerowej ekspozycji „Królewski ogród światła", na którą muzeum zaprasza w okresie jesienno-zimowym.

Zamek Moszna, Opolszczyzna

Motto tego zabytku to„historia bez barier". Trudno o drugi zamek w Polsce, który może pochwalić się 90 procentami oryginalnej architektury. Takim domem nie pogardziłyby nawet księżniczki z bajek Disneya. Baśniową architekturą zachwycają się przede wszystkim najmłodsi turyści, którzy mogą uczestniczyć w nietypowych warsztatach: Bajkowa Akademia czy Akademia Pana Hrabiego. Zamek ma pokoje hotelowe, restaurację i strefę wellness.

Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, Wrocław

Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, który decyduje o istnieniu życia na Ziemi. Wszyscy wiedzą, że jest niezbędna, ale dopiero w Hydropolis można spojrzeć na związek H 2 O z różnych perspektyw. Centrum Hydropolis to unikatowe centrum wiedzy, w którym na pierwszy plan wysuwa się właśnie woda. Wystawa podzielona jest na dziewięć stref, z których każda przedstawia różne jej funkcje - od znaczenia w organizmie człowieka po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi.

Ski-Raft Spływy Pontonowe, Bardo

Poczuć adrenalinę i połączyć to z niezwykłymi widokami? Takie przeżycia gwarantuje spływ pontonem przełomem rzeki Bardo. Ale Ski-Raft ma więcej do zaoferowania niż wskazuje na to nazwa. Chętni mogą zagrać w paintball w lesie lub odkryć tajemnice historyczne w Folwarku Szyfrów. Drzwi otworzą się dopiero, kiedy uczestnicy rozwikłają mroczną tajemnicę.

Lawendowa Osada i Zagroda Edukacyjna Lawendowej Osady, Pomorze

Jeśli ktoś powiedział, że lawendowe pola można znaleźć tylko w Prowansji, to znaczy dawno nie był na Pomorzu. Żeby poznać 20 odmian tej rośliny i dowiedzieć się o jej właściwościach, wystarczy odwiedzić Lawendową Osadę w samym sercu Szwajcarii Kaszubskiej. Lawenda zaczyna kwitnąć w czerwcu, na początku lipca jest ścinana, suszona i przerabiana. Przychodzi więc czas wyrabiania kremów, olejku, mydeł czy plecenia wianków. Turyści mogą także skorzystać z oferty lawendowego wellness & spa. Do dyspozycji są grota solna, ruska bania, zimna i ciepła balia. Wizyta w Lawendowej Osadzie to także przygoda kulinarna. Goście mogą spróbować kozich i krowich serów z lawendą, lawendowych dżemów i syropów.

Muzeum Pałac w Rogalinie

Park z kilkusetletnimi dębami, pałac z XVIII wieku i eksponaty, którymi nie pogardziłyby znane europejskie muzea - tym wszystkim może się pochwalić Muzeum Pałac w Rogalinie. Turystom udostępnione są wnętrza, odtworzony gabinet londyński prezydenta Edwarda B. Raczyńskiego z galerią portretów, powozownia i ogród rokokowy. W pałacu podziwiać można największy obraz Jana Matejki pt. „Joanna d'Arc". Do Rogalina warto się wybrać także na lekcje i warsztaty muzealne przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Stare Kino Cinema Residence, Łódź

Marzycie, by choć na chwilę przenieść się do świata filmu? Odwiedźcie hotel Stare Kino Cinema Residence urządzony w miejscu po kinie. Każdy apartament urządzono odwołując się do historii tego miejsca. Butikowy aparthotel powstał w XIX-wiecznej kamienicy projektu Gustawa Landau-Gutentegera, w 1899 roku w kamienicy znajdował się pierwszy stały kinematograf w Polsce. W Galerii Plakatu zgromadzono oryginalne plakaty największych twórców Polskiej Szkoły Plakatu. W hotelu organizowane są także wystawy i pokazy filmów na świeżym powietrzu.

Certyfikat Specjalny: Muzeum Mleka w Grajewie

Nie trzeba jechać na wieś, żeby się dowiedzieć, skąd się bierze mleko i jakie procesy przechodzi zanim znajdzie się na sklepowych półkach. Wszystko można poznać w pierwszym w Polce Muzeum Mleka w Grajewie. Początek mlecznej drogi zaczyna się w strefie Łąka, gdzie znajdują się zwierzęta charakterystyczne dla przemysłu mleczarskiego. Następnie przechodzi się do części, w której przedstawiona jest historia mleka i rewolucji przemysłowej. Muzeum przenosi także do przeszłości, wystarczy wejść do części imitującej oborę. Przygodę warto zakończyć w prawdziwym barze mlecznym, który łudząco przypomina te z PRL-u. Muzeum Mleka to obiekt, który udowadnia, że zdobywanie wiedzy może być też dobrą zabawą.

CERTYFIKAT INTERNAUTÓW

Frontem do Wolności - Łabiszyńskie Spotkania z Historią

Nauka historii nie musi polegać na czytaniu książek i siedzeniu w klasie. Udowadniają to co roku Frontem do Wolności – Łabiszyńskie Spotkania z Historią, organizując jedne z największych rekonstrukcje historyczne w Polsce. Każda edycja ma motyw przewodni, może być to postać historyczna, jak gen. Stanisław Maczek lub wątek, jak np. Kierunek Berlin. To żywa lekcja historii, sceneria jest wyjątkowo realistyczna: na ulicach leży gruz, dookoła zasieki, szyldy sklepów i punktów usługowych utrzymane w stylistyce lat wojennych. Inscenizacje są niezwykle widowiskowe, na ulicach pojawiają się zabytkowe samochody i sprzęt wojskowy, a nisko przelatujące myśliwce zrzucają do wody „bomby".