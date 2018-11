W Zermatt cena karnetu zależy od liczby turystów

24 listopada ruszy nowy sezon zimowy w szwajcarskim Zermatt. Pierwszy raz ceny karnetów będą uzależnione od liczby narciarzy w ośrodku. Pierwszy raz również narciarze wjadą na Klein Matterhorn położoną najwyżej na świecie nową koleją gondolową

Budowa nowej kolejki typu 3S (stabilizowanej na trzech linach) trwała 3 lata i kosztowała 52 mln franków (198 mln złotych). W godzinę przewiezie ona dwa tysiące narciarzy. Siedzenia w 28-osobowych wagonach zaprojektowało studio Pininfarina a cztery z 25 wagonów wyłożono tysiącami kryształków Swarovskiego. Na trzy minuty w wagonach podłoga staje się przezroczysta, żeby można było ze środka podziwiać lodowiec.

Cała podróż z Trockener Steg do górnej stacji na poziomie ponad 3880 m n.p.m. trwa 9 minut. To początek nartostrady z Klein Matterhorn. Nie ma wyżej położonego terenu narciarskiego w Europie. Niecałe sto metrów wyżej jest tylko czubek Klein Matterhornu, a wokół 38 czterotysięczników i 360 kilometrów tras narciarskich.

Obszar narciarski Trockener Steg – Klein Matterhorn połączony jest z włoską Cervinią – Valtournenche. Właściciele szwajcarskich kolei, porozumieli się z włoskimi partnerami w sprawie budowy podobnej kolei gondolowej, która ze stacji Testa Gigia po włoskiej stronie dowiezie narciarzy w sezonie 2021/22 na Klein Matterhorn.

Inna planowana inwestycja to połączenie Monterosa Ski Resort z masywem Gornergrat. Z Plateau Rosa, górnej stacji kolei szynowej (na Gornergrat wjeżdża się zwykłym pociągiem, na trasie zastosowano zębatki, by pokonał on przewyższenie sięgające prawie kilometr) drugi co do wysokości szczyt w Alpach, Monte Rosa, jest na wyciągnięcie ręki. Za kilka sezonów (tu termin nie jest jeszcze ustalony) Gornergrat i Monterosa Ski Resort połączą wyciągi i wspólny karnet i w ten sposób łączna długość przygotowanych nartostrad regionu sięgnie 540 kilometrów.

W tym sezonie w Zermatt obowiązywać będą dynamiczne ceny karnetów narciarskich. To rozwiązanie znane jest już z czeskich i słowackich stacji narciarskich, jak Szpindlerowy Młyn, Jasna–Chopok, Tatrzańska Łomnica, które należą do słowackiej firmy Tatry Mountain Resort, a od tego sezonu Gopass będzie funkcjonować również w przejętym przez Słowaków Szczyrk Mountain Resort. Zasada jest prosta – z im większym wyprzedzeniem kupi się (najlepiej przez internet) karnet, tym mniej się za niego zapłaci. W Zermatt cena 6-dniowego skipassu oscyluje wokół 400 franków szwajcarskich. Będzie ona zależała również od obłożenia tras w danym terminie, na który narciarz kupuje karnet.

W jego cenie jest również przejazd pociągiem nie tylko na masyw Gornergrat, ale i z miejscowości Tasch. To o tyle ważne, że tam właśnie polscy narciarze, chcący szusować w Zermatt, chętnie rezerwują noclegi. Tasch od Zermatt dzieli tylko około 10 minut jazdy pociągiem. Samochodem nie można dojechać, bo w samym Zermatt ruch samochodowy jest zabroniony.