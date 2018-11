Polscy turyści ruszyli do Maroka

O 57 procent więcej Polaków niż rok temu przyjechało w tym roku do Maroka - podaje Marokańskie Narodowe Biuro Turystyki. Biuro, zadowolone z tego wyniku, zapowiada promocję w Warszawie na targach TT Warsaw

Od stycznia do października 2018 roku z Polski do Maroka pojechało 66 tysięcy turystów. było to o 57 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. jak szacuje Marokańskie Narodowe Biuro Turystyki, do końca roku liczba Polaków sięgnie 80 tysięcy.

Szczególnie optymistycznie wygląda porównanie pierwszej połowy roku. W czerwcu odnotowano 103 procent wzrostu roku do roku, w lutym i kwietniu 82 procent, w lipcu 64 procent, a w maju 60 procent. Dzięki takim wynikom prognozy są bardzo dobre i Marokańczycy liczą na kolejne udane sezony.

Dlatego Marokańskie Narodowe Biuro Turystyki zaprezentuje swój kraj podczas 26. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw. Zamierza promować się jako kierunek wyjazdów całorocznych i pogłębiać współpracę z polskimi biurami podróży.

"Maroko cieszy się dużą sympatią polskich turystów. Odpoczynek nad Atlantykiem w Agadirze czy wycieczki objazdowe po środkowym i południowym Maroku to dobrze znane produkty na polskim rynku" - czytamy w komunikacie. Uwagę touroperatorów starają się przyciągną także inne regiony, jak np. Tanger na północy kraju.

Podróżowanie ma ułatwić uruchomiony 15 listopada najszybszy w Afryce pociąg LGV na trasie Tanger – Rabat. Dzięki temu podróż między tymi miastami trwa zaledwie 2 godziny i 15 minut, czyli ponad dwa razy krócej niż dotychczas.

Z kolei Wizz Air uruchomił w sezonie zimowym bezpośrednie połączenia z Warszawy do Marrakeszu, obok rejsów do Agadiru. A Ryanair zaczął latać do Marrakeszu z Krakowa.

Jak mówi dyrektor Marokańskiego Narodowego Biura Turystyki Rachid Ennaciri, prowadzone od lat działania przynoszą efekty. – Promujemy Maroko, zacieśniamy współpracę z touroperatorami i zachęcamy Polaków do przyjeżdżania do nas. Maroko jest stabilnym i bezpiecznym krajem, co również za każdym razem podkreślamy.

Podczas TT Warsaw Maroko zaprezentuje się na stoisku C3 w sali Marmurowej. Wśród wystawców będą przedstawiciele biura Monarch Travel, którzy liczą na współpracę z polskimi przedsiębiorcami, a także sieci hotelowych Continental Bay i Iberostar Hotels & Resorts Morocco. Na stoisku będzie można wypić tradycyjną herbatę miętową i zrobić sobie tatuaż z henny.