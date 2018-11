Słynny narciarz Alberto Tomba wypromuje Włochy na targach TT Warsaw Materiały reklamowe

Na narty z Albertem Tombą, na Kilimandżaro z Jankiem Melą, do Chorwacji z Anną i Krzysztofem Kobusami, a do Turcji z Pawłem Wrońskim - to tylko niektóre spotkania, jakie można odbyć podczas rozpoczynających się w czwartek targów TT Warsaw. Do podróży przygotuje ciekawych Marek Kamiński