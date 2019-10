Arabia Saudyjska - 24 tysiące turystów w dziesięć dni

Do 27 września kraj, w którym islam odgrywa bardzo ważną rolę, wydawał wizy jedynie pielgrzymom, obcokrajowcom pracującym w Arabii Saudyjskiej, a ostatnio także uczestnikom wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Teraz królestwo otwiera się na turystów, co ma pomóc zdywersyfikować źródła przychodów, które dotąd pochodziły głównie ze sprzedaży ropy naftowej. By zachęcić podróżnych do przyjazdu, władze zezwoliły też parom z zagranicy, które nie są małżeństwem, na wynajmowanie wspólnego pokoju hotelowego.