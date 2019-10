Polacy na szóstym miejscu na Malcie

Co ciekawe, goście z Polski odwiedzali wyspę cały rok – największy ruch przypadł na lato, ale w kolejnych porach roku rozłożył się stosunkowo równomiernie. I tak w lecie było to 30,2 procent, wiosną 26,2 procent, jesienią 22,6 procent a zimą 20,6 procent – zwraca uwagę Emilia Kubik, przedstawicielka Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Polsce, która w czwartkowy wieczór poprowadziła prezentację Malty podczas spotkania z udziałem ambasadora tego kraju w Polsce dr Johna Paula Grecha, prezesa Maltańskiej Organizacji Turystycznej Gavina Gulia, licznych dziennikarzy i touroperatorów.

Z polski w sezonie letnim lata na Maltę kilkanaście samolotów tygodniowo z sześciu miast. Połączenia zapewniają Ryanair, Wizz Air i Air Malta. Wielu turystów korzysta z wycieczek zorganizowanych przez biura podróży. Proponują one pakiety łączone – przelot jednym z połączeń regularnych plus noclegi w wybranym hotelu. Przoduje w tym Exim Tours (11 procent wszystkich turystów z Polski to jego klienci), ale są wśród nich też Ecco Holiday, Top Touristik i Best Reisen. Do 25 września był również Neckermann Polska, ale touroperator zakończył działalność, po tym jak upadła jego spółka matka, Thomas Cook.