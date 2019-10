POT: Zareklamuj się i bądź z nami w "weekend za pół ceny"

Hotele, restauracje, apartamenty, liczne muzea i teatry dwa razy w roku otwierają przed zwiedzającymi swoje podwoje w ramach akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny". To działa – mówią ich przedstawiciele

- Nasi partnerzy wskazują dwie główne korzyści płynące z uczestniczenia w naszej akcji: ekonomiczne i promocyjne – mówi Grzegorz Cendrowski, rzecznik Polskiej Organizacji Turystycznej, która była wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki inicjatorem akcji. - Te pierwsze wynikają ze zwiększonego ruchu, a te drugie – z tego, że dają możliwość pokazania swoich usług. Jest to atrakcyjne na przykład dla dużych, markowych hoteli, bo w ten sposób wprowadzają nowe usługi, które dzięki akcji zyskują większy rozgłos. Poniżej dalsza część artykułu

Inwestycja w przyszłość Akcja organizowana jest dwa razy w roku. Jej podstawowym celem jest przybliżenie turystycznych walorów kraju jak najszerszym kręgom Polaków. Zachęcenie ich do odwiedzania różnych zakamarków Polski, także między sezonami zimowym i letnim.

Inicjatorem akcji był minister sportu i turystyki Witold Bańka, a pierwszą edycję akcji zorganizowało samo Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kolejne odsłony akcji są realizowane wspólnie przez resort i Polską Organizację Turystyczną (POT). W pierwszej edycji jesienią 2016 roku wzięło udział 396 przedsiębiorców, a w ostatniej, wiosennej, było ich już 894. - Szacujemy, że tej jesieni liczba partnerów przekroczy 1000 – mówi Cendrowski. Najliczniej wśród partnerów reprezentowane są hotele i inne obiekty oferujące zakwaterowanie.

Wśród nich Polski Holding Hotelowy, spółka której celem jest nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do skarbu państwa. PHH skupia już kilkadziesiąt obiektów w całej Polsce. - Już od pierwszych edycji wszystkie nasze obiekty biorą udział w akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny" - mówi prezes holdingu Ghoerghe Marian Cristescu. - Dla nas hotelarzy, ogólnopolska akcja ma przede wszystkim wymiar marketingowy i jest przez nas postrzegana jako inwestycja w przyszłość, a także sposób na wydłużenie sezonu turystycznego.

Cristescu podkreśla, że wszystkie hotele biorące udział w kampanii turystycznej promującej Polskę, umożliwiają turystom odkrywanie pięknych miejsc w kraju, oferując korzystne ceny gościom. - W ten sposób zdobywamy nowy segment klientów. Cieszymy się z każdego nowego gościa, który korzysta z tej promocji, bo liczymy, że w innym terminie wróci do nas albo zachęci innych do skorzystania z naszej oferty – dodaje.

Jego zdaniem akcja została zauważona w całej Polsce. - Nie tylko hotele, lecz także muzea, teatry i restauracje dołączają do kampanii. Dzięki temu, że w wydarzeniu uczestniczą instytucje i przedsiębiorcy z różnych branż, turyści mogą ułożyć sobie plan podróży podczas której skorzystają z serri obniżek – wskazuje Cristescu.

Rozpoznawalność marki rośnie Spółka Sun & Snow zarządza wynajmem apartamentów wakacyjnych, zarówno w dużych miastach jak i w kurortach. W akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny" bierze udział już szósty raz.

- Jesteśmy w niej od 2017 roku i z pewnością nie zabraknie nas w kolejnych latach. Pierwsza edycja zrobiła na nas ogromne wrażenie, a miała być dla nas jedynie jednorazową akcją, sprawdzającą zainteresowanie gości naszą ofertą poza szczytem sezonu. Liczba turystów, którzy nas wtedy odwiedzili przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Podczas trwania akcji ruch na stronie znacznie wzrósł, co oczywiście przełożyło się na rezerwacje – opowiada Regina Juźko odpowiedzialna za marketing w spółce.

- Szczególne zainteresowanie odnotowaliśmy pobytami w górach i nad morzem, dlatego chętnie bierzemy udział w każdej wiosennej i jesiennej edycji - dodaje. Jak zapewnia, w tym roku Sun & Snow udostępni najpiękniejsze apartamenty w najlepszych obiektach jakimi zarządza. - Oferujemy zakwaterowanie w apartamentach Sun & Snow z rabatem 50 procent w terminie 22-24 listopada - zachęca.

- Nasz udział w akcji w znacznym stopniu wpłynął na rozpoznawalność naszej marki. Dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w edycji jesiennej. Jest to świetna okazja to wypromowania swoich usług turystycznych – mówi Juźko.

Triverna.pl – to klub hotelowy. Oferuje swoim członkom usługi ekskluzywnych hoteli i ośrodków spa w specjalnych cenach. Firma też bierze udział w akcji Polskiej Organizacji Turystycznej.

- Jesteśmy w niej od czterech edycji i widzimy więcej rezerwacji w taki weekend. Klienci pytają o tę ofertę - opowiada Juliusz Fiedler z Triverna.pl. Dodaje, że jego klub chce pokazać, że tanie podróżowanie to nie musi być akcja jednorazowa. - To jest możliwe częściej, bo u nas zniżki sięgają od 30 do nawet 70 procent i to w różnych terminach - przekonuje Fiedler. Dodaje, że akcja ogólnopolska ze zniżkami jest inspiracją dla Polaków, którzy chcą podróżować i poznawać kraj.

Poznać tajemnicę krakowskiego obwarzanka Do akcji przyłączają się też instytucje kultury, jak teatry i muzea. Na przykład Zamek Krzyżacki w Malborku. Położona na prawym brzegu Nogatu ceglana bryła króluje nad miastem. Od kilku lat mieszczące się w nim muzeum bierze udział w akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny". – Zainteresowanie akcją jest duże, nasi goście podczas pobytu u nas pytali o inne atrakcje w mieście – opowiada Iwona Orszulak, z działu promocji i rozwoju Zamku.

W czasie ubiegłorocznej jesiennej akcji placówkę odwiedziło niemal 5,4 tysiąca ludzi. Tydzień później gości było o tysiąc mniej. – W poniedziałki u nas jest wejście bezpłatne, ale nie wszystkie wystawy można wtedy zobaczyć. Ale już w czasie akcji „Polska za pół ceny" - tak. I to przyciąga turystów, niemal z całej Polski, bo to dobra promocja dla nas – dodaje Orszulak.

Na Starym Kleparzu w Krakowie od prawie dwóch lat działa Żywe Muzeum Obwarzanka. Można się w nim dowiedzieć, jak powstaje ten symbol Krakowa, znany od ponad 600 lat, a nawet go samodzielnie wypiec. – Za nami już kilka edycji „Polski za pół ceny", zawsze mamy wtedy dużo odwiedzających, dlatego wydłużamy godziny otwarcia, żeby zdążyć z dwa razy większą liczbą pokazów produkcji obwarzanków niż zwykle – opowiada Marta Krzyżek-Siudak, która razem z mężem założyła to muzeum.

Do placówki przyjeżdżają goście z całej Polski, a nawet zagranicy. - Co muzeum daje udział w akcji? - Na pewno promocję. Jest większy ruch, to fajna oferta – ocenia współzałożycielka Żywego Muzeum Obwarzanka.

W rozsławionym przez bajki Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza Pacanowie od kilku lat działa Europejskie Centrum Bajki. To raj, nie tylko dla dzieci, ale też i rodziców, którzy mogą cofnąć się do czasów dzieciństwa. To bajkowy świat, w którym można spotkać się bezpośrednio z Koziołkiem Matołkiem, Królewną Śnieżką czy Czerwonym Kapturkiem.

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie też bierze udział w akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny". – Ten kanał promocji się sprawdza, bo podczas akcji wszystkie bilety mamy wyprzedane – opowiada Beata Krokosz z Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Jej zdaniem to świetna inicjatywa, dzięki której wielu turystów odwiedza instytucje kulturalne, a Polska Organizacja Turystyczna przez sześć edycji zapewnia im ogólnopolską promocję. - W tym roku akcja wykracza poza granice naszego kraju, dlatego jesteśmy pełni optymizmu, że uda nam się pozyskać także zagranicznych gości. Innym instytucjom kultury polecamy dołączenie do akcji, ponieważ dzięki niej można pozyskać wielu nowych klientów – dodaje Krokosz.

W akacji bierze też udział Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. - Pozwala ona na skorzystanie z naszej oferty widzom, którzy na co dzień nie mają takiej możliwości. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z jej sukcesu i z pewnością będziemy uczestniczyć w kolejnych edycjach. Cieszymy się, że dzięki tej inicjatywie możemy dotrzeć do większej liczby widzów – mówi Magda Raczyńska, specjalista ds. obsługi widza w Teatrze Polskim.

Dotknąć nieco luksusu Coraz częściej do akcji dołączają także restauracje, które na potrzeby akcji szykują specjalne menu w cenie obniżonej o 50 procent od ceny podstawowej. Jedną z nich jest restauracja Belvedere położona w wyjątkowym budynku Nowej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To miejsce o ponad 150-letniej historii. Jak za dawnych czasów wypełniają go okazałe tropikalne rośliny, w tym ponad 100-letnia palma. A kuchnia Belvedere to przede wszystkim potrawy z polskich regionów. Restauracja od ponad dwudziestu lat rekomendowana jest przez przewodnik Michelina. Nic dziwnego, że ceny niedzielnych brunchów nie są małe, bo zaczynają się od 199 złotych. W czasie akcji goście płacą jednak tylko połowę.

Wśród partnerów akcji są także uzdrowiska i salony spa, przewodnicy turystyczni, przewoźnicy, a także obiekty sportowe i rekreacyjne.

- Po każdej edycji przeprowadzamy ankiety wśród partnerów. Z ostatniego badania wynika, że 95 procent ankietowanych usługodawców zamierza wziąć udział w jesiennej edycji, a 90 procent poleci udział w wydarzeniu innym podmiotom. Oznacza to, że zdecydowana większość partnerów do nas wraca, ponieważ widzą sens w prowadzaniu akcji. Rozumieją, że wspólnie możemy więcej – zauważa Grzegorz Cendrowski z POT.

Podkreśla, że turyści, którzy korzystają z usług partnerów w obniżonych cenach, później do nich wracają i płacą pełną stawkę. - Z informacji od naszych partnerów wynika, że w weekend, kiedy odbywa się akcja liczba gości znacznie wzrasta. Niektórzy po poprzedniej edycji powiedzieli, że obłożenie ich atrakcji stałych wzrosło średnio o ponad 40 procent w porównaniu z podobnym okresem, ale bez akcji – dodaje Grzegorz Cendrowski.