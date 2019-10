Turcja ma nowy plan dla turystyki

Ministerstwo Turystyki Turcji zaprezentowało nowy plan rozwoju tego sektora do 2023 roku. Zgodnie z jego założeniami rocznie kraj ma odwiedzać 75 milionów turystów. Roczne przychody branży wyniosłyby wówczas 65 miliardów dolarów. Dla porównania w 2018 roku do Turcji przyjechało 39,5 miliona gości z zagranicy, w tym roku (od stycznia do końca sierpnia) 31 milionów.

