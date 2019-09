POT ściąga obcokrajowców na „Weekend za pół ceny”

Ogólnopolską akcję „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" organizuje dwa razy w roku, wiosną i jesienią, Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Hotelarze, restauratorzy, organizatorzy wydarzeń sportowych, placówki kulturalne oferują wówczas swoje usługi w cenach obniżonych o połowę. Ma to zachęcić turystów do podróżowania po Polsce poza wakacjami i feriami zimowymi. Tej jesieni POT pierwszy raz zaprosi do udziału w akcji turystów z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Norwegii i Szwecji.

Poniżej dalsza część artykułu