Pierwsze certyfikaty polskich marek turystycznych rozdane

Ministerstwo przyznało "marki" pierwszy raz. Jak czytamy w założeniach konkursu, "projekt Polskie Marki Turystyczne ma na celu wypełnienie luki poprzez wsparcie tworzenia tzw. regionów turystycznych, których marka, wysoka jakość świadczonych usług oraz spójny marketing mają zachęcać do podróży". Resort ocenia, że "w Polsce brakuje silnych partnerstw na poziomie lokalnym, które scalałyby potencjał całego obszaru i prezentowały go na rynku, wzbudzając zainteresowanie turystów. Proces ten wymaga współpracy różnych sektorów (publicznego, prywatnego, pozarządowego) oraz zapewnienia warunków organizacyjnych dla stabilnego i świadomie zarządzanego rozwoju marki".

Konkurs przebiegał w etapach. Na początek swoje propozycje zgłaszały organizacje, samorządy, instytucje, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki. Napłynęło 127 zgłoszeń. Po wstępnej selekcji, przeprowadzonej przez kapitułę, zostało ich kilkanaście. W kolejnym etapie członkowie kapituły odbywali podróże studyjne, by na miejscu przekonać się czy "marki" odpowiadają założeniom konkursu. Oceniano 27 różnych warunków, w tym takie jak świadomość marki wśród mieszkańców, jakość materiałów promocyjnych czy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie odbywały się szkolenia dla zarządców danej marki. Na koniec kapituła rekomendowała ministrowi regiony lub miasta najlepiej przygotowane do pełnienia roli marki turystycznej i kilka dobrze rokujących, którym jednak zabrakło punktów, by taka marką zostać. Ostateczny głos w wyborze miał minister sportu i turystyki Witold Bańka.